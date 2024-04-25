Ανδρουλάκης: Είναι καθήκον όλων των δημοκρατικών δυνάμεων να προστατεύουμε τον Κοινοβουλευτισμό

Έντονα αποδοκίμασε σε παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το χθεσινό (Τετάρτη) επεισόδιο με τη χειροδικία ανάμεσα στους βουλευτές των «Σπαρτιατών» και της Ελληνικής Λύσης, το οποίο χαρακτήρισε «ημέρα ντροπής για το ελληνικό Κοινοβούλιο, με βουλευτές να ανταλλάσσουν χυδαίες και ανεπίτρεπτες εκφράσεις εντός αυτής της αίθουσας και να χειροδικούν στο περιστύλιο».

Πρόσθεσε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί αυτές τις απαράδεκτες εικόνες, ενώ το ίδιο καυστικός ήταν και για τις αναφορές του κ. Βελόπουλου για το ποιοι μπορούν να πάνε το Πάσχα στις εκκλησίες, καλώντας την ηγεσία της Εκκλησίας να πάρει θέση. «Είναι οι ίδιοι που δεν δίσταζαν, προσβάλλοντας τη χριστιανική πίστη να πουλούν δήθεν επιστολές του Ιησού. Δεν είναι αιρετικό κάποιος, για να πάρει λίγα ψηφαλάκια, να πλαστογραφεί ακόμα και το επίσημο δόγμα; Γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε εδώ μέσα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Είναι καθήκον μας να μην αφήσουμε ακραία στοιχεία να αμαυρώσουν τον θεσμό του Κοινοβουλίου. Είναι καθήκον όλων των δημοκρατικών δυνάμεων να προστατεύουμε τον Κοινοβουλευτισμό, όχι μόνο στα λόγια αλλά και με πράξεις. Καθημερινά. Με τις πολιτική μας συμπεριφορά, αλλά και με τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε τη απόφαση του Αρείου Πάγου να αποκλείσει τους «Σπαρτιάτες» από τις ευρωεκλογές, υπογραμμίζοντας ότι «για την συγκεκριμένη απόφαση συμβάλλαμε και εμείς με το υπόμνημα που καταθέσαμε. Άλλωστε, η αντιπαράθεση με τον φασισμό και την απανθρωπιά είναι αξιακή και δεν βασίζεται σε εκλογικούς υπολογισμούς».

Στο σημείο αυτό κατέκρινε με σκληρά λόγια «την παρέα του κ. Κασσελάκη, που δεν θα σταματήσει να μας εκπλήσσει. Από την κρουαζιέρα με το κότερο, μας ενημερώνει ότι δεν θέλει τις ψήφους των "Σπαρτιατών" και λίγο μετά ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και ξάδερφός του δήλωσε ότι είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των ακροδεξιών».

«Δεν καταθέσατε υπόμνημα για τους "Σπαρτιάτες". Όταν πιεστήκατε, καταθέσατε μία δήλωση και για όλα αυτά λάβατε και τα συγχαρητήρια από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη. Είχατε το θράσος μάλιστα να μας εγκαλέσετε επειδή κάναμε το καθήκον μας απέναντι στους νεοναζιστές εγκληματίες καταθέτοντας υπόμνημα, στην ώρα μας και όχι εκπρόθεσμα. Για κάποιους από εσάς, το βαρέλι δεν έχει πάτο», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Συμπλήρωσε βάλλοντας κατά της ΝΔ, πως «τη στρατηγική σας απέναντι στην ακροδεξιά, την αποκάλυψε η μαρτυριάρα κυρία Χριστοφιλοπούλου: η υποψηφιότητα Μπελέρη δεν έγινε με ευρωπαϊκά και εθνικά κριτήρια, αλλά με ψηφοθηρικά κίνητρα για να αντιμετωπίσετε τις εκλογικές απώλειες προς την ακροδεξιά».

Για το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αφορά, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση Φορέα Διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εξέφρασε τη διαφωνία του κόμματός του, ενώ επέκρινε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη κυβέρνηση για το πρόγραμμα «Αιγίς». «Από τη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού έλειπε η αυτοκριτική για το τι πήγε στραβά πέρσι. Τι λάθος έγινε στον σχεδιασμό, τι έγινε καλύτερα φέτος στο πλαίσιο της πρόληψης. Μην επαναλάβετε το λάθος που κάνατε στη Δαδιά, όταν ενώ τα στοιχεία έδειχναν ότι η περιοχή του Έβρου και της Ροδόπης αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη ξηρασία τα τελευταία χρόνια, δεν πήρατε κανένα επιπλέον μέτρο, με αποτέλεσμα την περσινή τρομακτική καταστροφή αυτού του μοναδικού οικοσυστήματος», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ισχυρίστηκε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση προκρίνει τη παραχώρηση συγκεκριμένων δασών σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα με στόχο την οικονομική αξιοποίησή τους και λιγότερο την προστασία τους και την διασφάλιση της αειφορίας των οικοσυστημάτων τους.

Πλήρης ήταν η διαφωνία του κ. Ανδρουλάκη για τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης Υδάτων της Θεσσαλίας.

«Προτείναμε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, που θα δουλέψει με το σύστημα των Ομάδων Διοίκησης Έργου. Μια task force στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με την ουσιαστική συμμετοχή της περιφέρειας, των δήμων και των θεσμικών φορέων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ταχύτητα. Αντί αυτού εσείς τι φέρνετε; Μία ανώνυμη εταιρεία η οποία ελέγχεται απόλυτα από τους εκπροσώπους του κράτους και όπου η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο θεατή».

Επιπλέον, παρατήρησε πως «ακολουθείτε το πρότυπο της Αναπτυξιακής του Δήμου Αθηναίων. Όποιους αυτοδιοίκητους δεν τους ελέγχετε, τους αποψιλώνετε από αρμοδιότητες και εξουσίες. Το κάνατε με τον Δήμο Αθηναίων λίγες ημέρες πριν αναλάβει ο κ. Δούκας και το κάνετε τώρα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα».

Προειδοποίησε ακόμη, ότι στον οργανισμό αυτό ανατίθεται, με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας, η διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ ταυτόχρονα είναι και πάροχος υπηρεσιών ύδατος για το αρδευτικό νερό και ελεγκτής, υποκαθιστώντας μάλιστα το κράτος, καθώς θα αδειοδοτεί τις χρήσεις νερού.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «στόχος σας είναι να ελέγξετε απόλυτα την επόμενη ημέρα της Θεσσαλίας, αφού μέσω της εταιρείας θα καθορίσετε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και μέσω των αδειοδοτήσεων του νερού ποιες καλλιέργειες θα επιτρέπονται και ποιες όχι».

«Όλα στο επιτελικό κράτος, όλα στην παρέα του Μεγάρου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από εμάς! Δεν περίμενα και τίποτα καλύτερο από εσάς, που ενώ η ακρίβεια καλπάζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει βλέποντας ενθαρρυντικά σημάδια», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κλείνοντας την ομιλία του, εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια, υπογραμμίζοντας ότι «για το μόνο που μπορεί να πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ακρίβειας που του αξίζει δικαιωματικά. Στις 9 Ιουνίου οι πολίτες θα δώσουν την απάντηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.