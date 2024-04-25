Παλαιό Ψυχικό: Συνελήφθη 61χρονος με Ευρωπαϊκό Ενταλμα Σύλληψης

Συνελήφθη 61χρονος, ελληνικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από Αρχές Ιταλίας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και φοροδιαφυγή. Ο 61χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς τους Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, χθες το μεσημέρι στο Παλαιό Ψυχικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 61χρονος συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα που διαχειρίζονταν εταιρείες και στο πλαίσιο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, προέβαιναν σε πλαστές τιμολογήσεις, φορολογικές παραβάσεις και εικονικές πτωχεύσεις, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Γνωστός και στις ελληνικές Αρχές

Ο 61χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις ελληνικές αρχές για ομοειδή αδικήματα, προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του, άλλαζε διαρκώς κατοικία και μετακινούνταν με οχήματα τρίτων προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, όπου εκδόθηκε παραγγελία φυλάκισης του σε Κατάστημα Κράτησης.

Πηγή: skai.gr

