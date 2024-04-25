Χρηματιστήριο: Πτώση 0,93% και στα 142,87 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αγορά διόρθωσε μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 6,74%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.435,19 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,93%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.434,89 μονάδες (-0,95%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 142,87 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.872.381 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,95%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+0,56%) και της Alpha Bank (+0,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-3,14%), του ΟΛΠ (-2,61%), της Σαράντης (-2,53%), της Motor Oil (-2,49%), της Elvalhalcor (-2,36%) και της Ελλάκτωρ (-2,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 11.247.179 και 8.917.233 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 34,76 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 22,53 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 82 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CNL Capital +13,67% και ΒΙΣ +9,89%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) -8,70% και Μύλοι Λούλη -6,03%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 28,1000 -0,35%

ALPHA BANK: 1,6310 +0,25%

AEGEAN AIRLINES: 12,2600 -0,33%

VIOHALCO: 5,5500 -3,14%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,2600 -1,09%

ΔΕΗ: 11,3000 -0,53%

COCA COLA HBC:29,4600 -0,14%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5400 -2,12%

ΕΛΠΕ: 8,2650 -0,18%

ELVALHALCOR: 1,9040 -2,36%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5600 -1,25%

ΕΥΔΑΠ: 5,7300 -0,35%

EUROBANK: 1,9900 -1,34%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5200-1,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8200 -1,45%

MOTOR OIL: 26,6000 -2,49%

JUMBO: 28,5400 +0,56%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,7200 -1,51%

ΟΛΠ:24,2500 -2,61%

ΟΠΑΠ: 16,2800 -1,81%

ΟΤΕ: 14,2200 -0,42%

AUTOHELLAS:12,7000 -1,24%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9210 -1,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5800 -2,53%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1000 -0,06%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.