Ομπάμα για απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου ΗΠΑ: Επίθεση στις θεμελιώδεις ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών

Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την ιστορική συνταγματική απόφαση (Ρόου εναντίον Γουέιντ), κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση επέκριναν με σφοδρότητα ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα.



«Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο ανέτρεψε σχεδόν 50 χρόνια δεδικασμένου, αλλά υποβίβασε την πιο έντονα προσωπική απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος στις ιδιοτροπίες πολιτικών και ιδεολόγων - επιτιθέμενο στις θεμελιώδεις ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών» τονίζει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.



«Ραγίζει η καρδιά μου για τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα που έχασαν το συνταγματικό δικαίωμα να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις για τα ίδια τους τα σώματα. «Ραγίζει η καρδιά μου, γιατί επιστρέφουμε στην εποχή που οι γυναίκες ρίσκαραν να χάσουν τη ζωή τους κάνοντας παράνομες αμβλώσεις» δηλώνει μεταξύ άλλων η Μισέλ Ομπάμα σε μακροσκελή της ανακοίνωση.



