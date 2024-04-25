Καθάρισε τον Ολυμπιακό και έστειλε τον τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός!



Το «τριφύλλι» νίκησε με 60-50 τις «ερυθρόλευκες» στον τέταρτο τελικό των playoffs του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών, σε ένα ματς που η άμυνα τον καθοδήγησε από την αρχή έως το τέλος και έφτασε δίκαια στο ροζ φύλλο.



Κορυφαία της αναμέτρησης η Τσβίτκοβιτς με 20 πόντους, αλλά και η Αλέιν με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την άλλη για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε η Νικολοπούλου με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.



Έτσι, ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο Game 5 την Κυριακή 28 Απριλίου στις 15:00 στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.



Το ματς:



Ο Ολυμπιακός πέτυχε τους πρώτους πόντους του ματς με την Τόμπιν (0-2), με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει με τις βολές της Τσβίτκοβιτς (2-2), ενώ οι φιλοξενούμενες με ένα σερί 0-6 πήγαν το σκορ στο 2-8. Το «τριφύλλι» είχε απάντηση στο σκορ και με το δικό του 6-0 ισοφάρισε σε 8-8, με τη Νικολοπούλου να σημειώνει το 8-10, ενώ οι δύο εύστοχες βολές της Σταμολάμπρου διαμόρφωσαν το 10-10 της πρώτης περιόδου.

Δυνατό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις Σωτηρίου και Σταμολάμπρου να είναι εύστοχες (14-10), ενώ η Κολλάτου κράτησε τις φιλοξενούμενες κοντά στο σκορ (16-15). Οι γηπεδούχες ήταν πιο εύστοχες στο τέλος της δεύτερης περιόδου (24-17) και το τρίποντο της Τσβίτκοβιτς εκτόξευσε στο +10 το «τριφύλλι» για το 27-17 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.



Απόλυτος κυρίαρχος στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός, που βρέθηκε στο +12 στο 4:58 (34-26), ολοκληρώνοντας το δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά για το 43-33. Οι «πράσινες» δεν άφησαν περιθώρια στον Ολυμπιακό για να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι από το ματς και μισά της τελευταίας περιόδου ήταν μπροστά με 52-39.

Το «τριφύλλι» διατήρησε το προβάδισμά του έως το τέλος και με 60-50 πήρε τη νίκη, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι.



Τα δεκάλεπτα: 10-10, 27-17, 43-33, 60-50

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.