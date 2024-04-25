Το τρόπαιο του BCL θα διεκδικήσει το Περιστέρι bwin στο Final Four του Βελιγραδίου, ένα ευρωπαϊκό ταξίδι που δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα φέτος για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων.



Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ημιτελικού με την Τενερίφη, ο Βασίλης Σπανούλης, αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας του και τη θέληση που έχουν για την επιτυχία, όπως και για τις αναμνήσεις που έχει όταν αγωνιζόταν από την πόλη της Σερβίας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ, σε αυτό το Final Four. Πολλοί άνθρωποι δεν περίμεναν ότι θα βρεθούμε εδώ, αλλά εγώ το περίμενα. Ήταν το όνειρο μας, ο στόχος μας. Να βρεθούμε μια μέρα σε ένα Final Four με το Περιστέρι και συνέβη φέτος. Αξίζαμε να είμαστε εδώ όπως όλες οι ομάδες. Ήταν μια μεγάλη σεζόν. Και οι 4 ομάδες άξιζαν να είναι εδώ. Λέω στους παίκτες μου να είναι ο εαυτός τους και να παίζουν όπως παίζουν όλη τη χρονιά», είπε αρχικά.«Αυτό δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη. Έρχεται με δουλειά από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Οι σωστοί παίκτες και σωστοί χαρακτήρες ακολουθούν την νοοτροπία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να πάρουμε τους σωστούς παίκτες που θα ακολουθήσουν αυτή την νοοτροπία. Έχουμε... πεινασμένους παίκτες που θέλουν να κάνουν κάτι ξεχωριστό στην καριέρα τους. Έχουν την ευκαιρία φέτος να το κάνουν. Τίποτα δεν έρχεται εύκολα. Όλες οι δυσκολίες φτιάχνουν τον χαρακτήρα και το momentum».«Τα δύσκολα είναι πίσω. Τώρα είναι πιο εύκολο. Το απολαμβάνω. Για το Περιστέρι ήταν δύσκολο να πάει στο TOP 16, στα play off, στο Final Four. Αλλά τώρα δεν έχουμε πίεση, πάμε απλά να παίξουμε μπάσκετ».«Σεβόμαστε την ομάδα και τον προπονητή της. Είναι σπουδαία ομάδα με πολλά Final Four. Έχουν δείξει την winning mentality. Eμείς είμαστε νέοι σε Final Four. Όλες οι ομάδες όμως έχουν πιθανότητες, από 25%. Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ μας. Είναι μια ομάδα η Τενερίφη που έχει σε όλα απαντήσεις. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους έξυπνους, απλά να παίξουμε μπάσκετ».«Έχω όμορφες αναμνήσεις, αλλά κρατώ τις αναμνήσεις αυτές. Όμως τώρα δεν παίζω, οι παίκτες μου το κάνουν. Είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς τους δίνουμε οδηγίες. Αυτοί αποφασίζουν για το παιχνίδι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.