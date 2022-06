Παγκόσμιος σάλος για την απαγόρευση αμβλώσεων στις ΗΠΑ: «Πλήγμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οπισθοδρόμηση»

Παγκόσμια θύελλα αντιδράσεων και σοκ προκάλεσε η απόφαση του πολύ συντηρητικού Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει σήμερα μια απόφαση-ορόσημο που εδώ και περίπου μισό αιώνα διασφάλιζε το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ αποδεκτή από τη θρησκευόμενη δεξιά.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την ιστορική απόφαση του 1973 στην υπόθεση Ρόου κατά Γουέιντ που νομιμοποιεί σε εθνικό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Η ετυμηγορία των δικαστών δεν καθιστά αυτομάτως παράνομες τις αμβλώσεις, όμως γυρίζει τις ΗΠΑ στην κατάσταση που ίσχυε πριν από την εμβληματική απόφαση «Ρόου εναντίον Γουέιντ» του 1973, όταν δηλαδή η κάθε Πολιτεία ήταν ελεύθερη να τις εγκρίνει ή να τις απαγορεύσει.

Δεδομένου ότι η χώρα είναι διχασμένη, σχεδόν οι μισές Πολιτείες, κυρίως στον Νότο, μπορεί να τις απαγορεύσουν πολύ γρήγορα. Το Μισούρι ήταν η πρώτη Πολιτεία που ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τις αμβλώσεις, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Το Σύνταγμα δεν κάνει καμία αναφορά στην άμβλωση και κανένα από τα άρθρα του δεν προστατεύει ρητά αυτό το δικαίωμα», γράφει στο σκεπτικό της απόφασης, εξ ονόματος της πλειοψηφίας των 6 συντηρητικών δικαστών, ο Σάμιουελ Αλίτο.

Η απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιντ «ήταν εξ αρχής πλήρως αθεμελίωτη» και «πρέπει να ακυρωθεί», πρόσθεσε.

Η διατύπωση αυτή είναι πολύ κοντά στο κείμενο του προσχεδίου απόφασης που είχε διαρρεύσει στον Τύπο τον Μάιο, προκαλώντας διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και κύμα αγανάκτησης στους προοδευτικούς κύκλους. Έκτοτε, το κλίμα ήταν τεταμένο γύρω από το Δικαστήριο, όπου είχε τοποθετηθεί ένας φράχτης ασφαλείας για να μην πλησιάζουν κοντά οι διαδηλωτές. Τον Ιούνιο, ένας ένοπλος συνελήφθη κοντά στο σπίτι του συντηρητικού δικαστή Μπρετ Κάβανο και του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα δολοφονίας.

Σήμερα, αμέσως μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση, εκατοντάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Ουάσινγκτον - κάποιοι έκλαιγαν από χαρά, άλλοι από θλίψη.

Η σημερινή απόφαση θεωρείται «μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου από την εποχή που ιδρύθηκε, το 1790», παρατήρησε ο καθηγητής δικαίου της υγείας, Λόρενς Γκόστιν. «Έχει συμβεί και άλλες φορές το Ανώτατο Δικαστήριο να αλλάξει αποφάσεις του, όμως για να θεμελιώσει ή να επαναφέρει ένα δικαίωμα και ποτέ για να το καταργήσει», σημείωσε.

Η απόφαση αυτή πηγαίνει επίσης αντίθετα με την τάση που παρατηρείται διεθνώς για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων σε χώρες όπου η επιρροή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας παραμένει πολύ ισχυρή, όπως στην Ιρλανδία, την Αργεντινή, το Μεξικό ή την Κολομβία. Επιστεγάζει έναν αγώνα μισού αιώνα που έδινε μεθοδικά η θρησκευόμενη δεξιά, για την οποία η απόφαση συνιστά τεράστια νίκη αλλά όχι και το τέλος της μάχης: το κίνημα θα συνεχίσει να αγωνίζεται ώστε να ωθήσει όσο το δυνατόν περισσότερες Πολιτείες να καταργήσουν τις αμβλώσεις ή να πετύχει την απαγόρευσή τους σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η απόφαση θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί νίκη του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του διόρισε τους τρεις από τους έξι συντηρητικούς δικαστές, τον Νιλ Γκόρσατς, τον Μπρέτ Κάβανο και την Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ.

Οι τρεις προοδευτικοί δικαστές διαφώνησαν με την πλειοψηφία θεωρώντας ότι η απόφαση «θέτει σε κίνδυνο άλλα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, όπως την αντισύλληψη και τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου» αλλά και «δυναμιτίζει τη νομιμότητα» του ίδιου του Δικαστηρίου. Η πλειοψηφία «χειραφετήθηκε από την υποχρέωσή της να εφαρμόζει τον νόμο με έντιμο και αμερόληπτο τρόπο», καταγγέλλουν σε οξύ ύφος οι τρεις δικαστές.

Ο επικεφαλής του Δικαστηρίου, ο μετριοπαθής συντηρητικός Τζον Ρόμπερτς, προσπάθησε να τηρήσει μια πιο ισορροπημένη στάση: ήθελε να δικαιώσει μεν την Πολιτεία του Μισισίπι (ένας νόμος της οποίας στάθηκε αφορμή για την ανατροπή του δεδικασμένου) χωρίς όμως να ανατρέψει την απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιντ.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Guttmacher, ένα κέντρο ερευνών που αγωνίζεται για την πρόσβαση στην αντισύλληψη και τις αμβλώσεις σε όλον τον κόσμο, 13 Πολιτείες έχουν ήδη περάσει «νόμους-ζόμπι»: απαγορεύουν τις αμβλώσεις και θα τεθούν αυτομάτως σε ισχύ. «Τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες, θα δούμε κλινικές να κλείνουν» σε αυτές τις Πολιτείες, όπως το Τέξας ή η Λουιζιάνα, σχολίασε ο Λόρενς Γκόστιν. Εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους άλλες 12 Πολιτείες, απαγορεύοντας πλήρως ή εν μέρει τις αμβλώσεις.

Σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας επομένως οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν άμβλωση θα αναγκαστούν είτε να συνεχίσουν την εγκυμοσύνη, είτε να παρανομήσουν (για παράδειγμα, παραγγέλνοντας χάπια μέσω του διαδικτύου) ή να ταξιδέψουν σε άλλες Πολιτείες, όπου η άμβλωση θα επιτρέπεται. Το ταξίδι όμως είναι ακριβό και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα πλήξει κυρίως τις φτωχές γυναίκες ή εκείνες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους - η μεγάλη πλειονότητα προέρχεται από τις μειονότητες των ισπανόφωνων και των Αφροαμερικανών.

Η συγκεκριμένη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν προκύπτει ως κεραυνός εν αιθρία. Ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, διόρισε τρεις δικαστές στο Σώμα εδραιώνοντας την πλειοψηφία 6-3 υπέρ των συντηρητικών.

Διχάζει τις ΗΠΑ η απόφαση: Ποιες πολιτείες είναι υπερ και ποιες κατά

Πολλές αμερικανικές Πολιτείες άρχισαν ήδη να ανακοινώνουν ότι λαμβάνουν μέτρα για να απαγορεύσουν την πρόσβαση στις αμβλώσεις, αμέσως μετά την απόφαση που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο, ακυρώνοντας την ιστορική απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιντ του 1973 για την εθελούσια διακοπή της εγκυμοσύνης.

Ο γενικός εισαγγελέας του Μιζούρι ανακοίνωσε ότι αυτή η συντηρητική Πολιτεία των κεντρικών ΗΠΑ είναι η «πρώτη» που απαγορεύει τις αμβλώσεις. «Είναι μια μνημειώδης ημέρα για την ιερότητα της ζωής», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Έρικ Σμιτ.

Η Ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε επίσης ότι στο εξής η άμβλωση θεωρείται παράνομη στην Πολιτεία αυτή, στις βόρειες ΗΠΑ, καθώς είχε ήδη ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος δεν εφαρμοζόταν αλλά θα έμπαινε αυτομάτως σε ισχύ εάν το Ανώτατο Δικαστήριο άλλαζε τη νομολογία του.

Ο νόμος αυτός αναφέρει ότι «από σήμερα, όλες οι αμβλώσεις είναι παράνομες στη Νότια Ντακότα, εκτός και αν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση που να βεβαιώνει ότι ο τερματισμός της κύησης είναι αναγκαίος για να σωθεί η ζωή της εγκύου» ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Στο κοινοβούλιο της Νότιας Ντακότας θα διεξαχθεί εντός του έτους μια «ειδική συνεδρίαση» με σκοπό «να σώσουμε ζωές και να βοηθήσουμε τις μητέρες που επηρεάζονται από την απόφαση» του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Λίγο αργότερα, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Ιντιάνας ανακοίνωσε επίσης ότι συγκαλεί το κοινοβούλιο για να αποφασίσει το συντομότερο δυνατόν την απαγόρευση των αμβλώσεων. «Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι σαφής και επαφίεται τώρα στις Πολιτείες να εξετάσουν αυτό το σημαντικό ζήτημα. Θα το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε μέσω του Twitter ο Έρικ Χόλκομπ.

Η συνεδρίαση αυτή ορίστηκε για τις 6 Ιουλίου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο που έχει στη διάθεσή του για την προστασία της αναπαραγωγικής ελευθερίας και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες μπορεί να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας στο βαθμό που επιτρέπεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέριλ Γκάρλαντ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Και αυτό θα είναι πολύ δυσανάλογο ως προς την επίδρασή του – με τα μεγαλύτερα βάρη να τα νιώθουν οι έγχρωμοι και εκείνοι με περιορισμένα οικονομικά μέσα».

Παράλληλα, τρεις προοδευτικές πολιτείες στη δυτική ακτή ανακοίνωσαν ότι δεσμεύονται από κοινού να υπερασπιστούν το δικαίωμα στην άμβλωση, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Οι κυβερνήτες της Καλιφόρνια, του Όρεγκον και της Ουάσινγκτον δεσμεύτηκαν σήμερα να υπερασπιστούν την πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων της άμβλωσης και της αντισύλληψης, και δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τους ασθενείς και τους γιατρούς από προσπάθειες άλλων πολιτειών να εξάγουν την απαγόρευση της άμβλωσης στις πολιτείες μας», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους.

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου; Μετά το δικαίωμα στην άμβλωση ο δικαστής Κλάρενς Τόμας, ένας από τους πέντε που ψήφισαν την ιστορική απόφαση του 1973 αμφισβήτησε επίσης τη νομιμοποίηση της αντισύλληψης και το γάμο ομοφυλοφίλων!

Η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακυρώνει το δικαίωμα στην άμβλωση αναζωπύρωσε τους φόβους για την τύχη και άλλων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, όπως τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, κάτι που διαφαίνεται στην επιχειρηματολογία του συντηρητικού δικαστή.

«Στα μελλοντικά θέματα» που αφορούν την ιδιωτική ζωή «θα έπρεπε επίσης να επανεξετάσουμε όλη τη νομολογία», γράφει ο Κλάρενς Τόμας στα προσωπικά σχόλιά του, που συνοδεύουν την απόφαση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Τόμας αναφέρεται συγκεκριμένα σε τρεις αποφάσεις: την «Γκρίσγουολντ εναντίον Κονέκτικατ» του 1965, που αφορά το δικαίωμα στην αντισύλληψη, τη «Λόρενς εναντίον Τέξας» του 2003 που καθιστά αντισυνταγματικούς τους νόμους οι οποίοι ποινικοποιούν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου και την «Ομπεργκέφελ εναντίον Χότζις», του 2015, που εγγυάται τον γάμο για όλους. Αυτή η τελευταία απόφαση συνιστά τον κύριο στόχο της θρησκευόμενης δεξιάς στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Κλάρενς Τόμας, αυτές οι νομολογίες στηρίζονται στο ίδιο άρθρο του Συντάγματος με εκείνην που προστάτευε μέχρι σήμερα το δικαίωμα στην άμβλωση. Το Δικαστήριο «έχει καθήκον να διορθώσει το λάθος» που εισήχθη με την υιοθέτησή τους, πρόσθεσε.

Θα πρέπει επίσης να αναλυθεί εάν άλλα άρθρα του Συντάγματος «προστατεύουν τα μυριάδες δικαιώματα» που «παρήχθησαν» κατ’ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον δικαστή.

Πάντωςς, προς το παρόν πρόκειται για την άποψη μόνο ενός δικαστή από τους εννέα και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα καταφέρει να την επιβάλει στους υπόλοιπους.

Στη σημερινή απόφαση, που εγκρίθηκε με ψήφους 5 έναντι 4, τονίζεται ξεκάθαρα ότι «δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι αμφισβητεί νομολογίες που δεν σχετίζονται με την άμβλωση». Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, στη δική του επιχειρηματολογία, τονίζει άλλωστε ότι η αμφισβήτηση του δικαιώματος στην άμβλωση «δεν απειλεί» άλλα δικαιώματα.

Ο Κλάρενς Τόμας διορίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο το 1991.

Η εταιρεία Alaska Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι, παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις αμβλώσεις, θα συνεχίσει να καλύπτει τα ταξιδιωτικά έξοδα των υπαλλήλων της ώστε να υποβάλλονται σε «ορισμένες ιατρικές διαδικασίες και θεραπείες» που δεν θα είναι διαθέσιμες στις περιοχές όπου διαμένουν.

Ολοένα και περισσότερες εταιρίες πληρώνουν τα έξοδα των υπαλλήλων τους που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, εάν η Πολιτεία όπου διαμένουν τις απαγορεύει. Η Alaska Airlines το έκανε ήδη και ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι «η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου» δεν θα οδηγήσει στην κατάργηση αυτής της πρακτικής.

«H υγεία των γυναικών στις ΗΠΑ βρίσκεται σε κίνδυνο»: Οργή Μπάιντεν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που απαγορεύει τις αμβλώσεις

«Θλιβερή μέρα για το Δικαστήριο και για τη χώρα που αφαίρεσετο συνταγματικό δικαίωμα των Αμερικανών» χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις ο Τζο Μπάιντεν. H απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία ανέτρεψε την ιστορική συνταγματική απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιντ, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει να μην ανατραπεί η Ρόου εναντίον Γουέιντ, όπως και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «η υγεία και η ζωή» των γυναικών στις ΗΠΑ «βρίσκονται πλέον σε κίνδυνο», ενώ οι φτωχότερες γυναίκες θα υποστούν το χειρότερο πλήγμα.

«Δεν τελείωσε η μάχη» διεμήνυσε πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η κυβέρνησή μου θα χρησιμοποιήσει όλες τις κατάλληλες νόμιμες εξουσίες της. Το Κογκρέσο πρέπει να δράσει και με την ψήφο σας μπορείτε να ενεργήσετε», είπε ο Μπάιντεν. «Μπορείτε να έχετε τον τελευταίο λόγο. Αυτό δεν έχει τελειώσει» είπε, απευθυνόμενος στους πολίτες.

«Μην κάνετε λάθος, αυτή η απόφαση είναι το επιστέγασμα μιας σκόπιμης προσπάθειας επί δεκαετίες για να ανατρέψουν την ισορροπία του νόμου μας» τόνισε ο Μπάιντεν.

«Είναι μια συνειδητοποίηση μιας ακραίας ιδεολογίας και ένα τραγικό λάθος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την άποψή μου» σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε τη σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τρεις δικαστές δικής του επιλογής.



«Το δικαστήριο έκανε ό,τι δεν έχει ξανακάνει, αφαιρεί ρητά ένα συνταγματικό δικαίωμα που είναι τόσο θεμελιώδες για τόσους πολλούς Αμερικανούς. Η απόφαση του δικαστηρίου να το κάνει θα έχει πραγματικές και άμεσες συνέπειες», είπε.



«Πιστεύω ότι η Ρόου εναντίον Γουέιντ ήταν η σωστή απόφαση», είπε. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου «γυρίζει κυριολεκτικά την Αμερική 150 χρόνια πίσω», δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν.



«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής και ξεκάθαρος. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα μιας γυναίκας στην επιλογή... είναι να αποκαταστήσει το Κογκρέσο την προστασία του Ροόυ εναντίον Γουέιντ ως ομοσπονδιακό νόμου. Καμία εκτελεστική ενέργεια από τον πρόεδρο δεν μπορεί να το κάνει αυτό» ξεκαθάρισε.



«Και αν το Κογκρέσο, όπως φαίνεται, δεν έχει τις ψήφους για να το κάνει αυτό τώρα, οι ψηφοφόροι πρέπει να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Αυτό το φθινόπωρο, πρέπει να εκλέξετε περισσότερους γερουσιαστές και εκπροσώπους που θα επιτρέψουν το δικαίωμα μιας γυναίκας να επιλέξει ξανά στον ομοσπονδιακό νόμο» πρόσθεσε ο Μπάιντεν.



O Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να μην υπάρξουν βιαιότητες λόγω της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου. «Καλώ όλους όσο βαθιά και αν ενδιαφέρονται για αυτή την απόφαση να κρατήσουν όλες τις διαδηλώσεις ειρηνικές — ειρηνικές, ειρηνικές, ειρηνικές. Κανένας εκφοβισμός. Η βία δεν είναι ποτέ αποδεκτή», δήλωσε.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι η κυβέρνησή του θα προστατεύσει το «θεμελιώδες δικαίωμα» των γυναικών να ταξιδεύουν από πολιτείες που απαγορεύουν τις αμβλώσεις σε εκείνες που τις επιτρέπουν, δεσμευόμενος επίσης να προστατεύσει την πρόσβαση των γυναικών σε φάρμακα.



«Έτσι για μια γυναίκα που ζει σε μια πολιτεία που περιορίζει τις αμβλώσεις, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν την εμποδίζει να ταξιδέψει από την πολιτεία καταγωγής της στην πολιτεία που το επιτρέπει. Δεν εμποδίζει έναν γιατρό σε αυτήν την πολιτεία να τη θεραπεύσει. Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατέστησε σαφές ότι οι γυναίκες πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες να ταξιδεύουν με ασφάλεια σε άλλη πολιτεία για να αναζητήσουν φροντίδα που χρειάζονται», είπε.



«Εάν οποιοσδήποτε κρατικός ή τοπικός αξιωματούχος — υψηλός ή χαμηλός — προσπαθήσει να παρέμβει σε μια γυναίκα που ασκεί το βασικό της δικαίωμα να ταξιδεύει, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να καταπολεμήσω αυτήν την βαθιά αντιαμερικανική επίθεση» προειδοποίησε.



Δεσμεύθηκε επίσης να προστατεύσει την πρόσβαση των γυναικών σε φάρμακα εγκεκριμένα από τον FDA και αντισύλληψη.



Ορισμένες πολιτείες λένε ότι «θα προσπαθήσουν να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν σοβαρά την πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα», τόνισε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι «οι εξτρεμιστές κυβερνήτες και οι νομοθέτες των πολιτειών προσπαθούν να μπλοκάρουν την αλληλογραφία ή να ψάξουν το ντουλάπι φαρμάκων ενός ατόμου» είναι «λανθασμένες και ακραίες και εκτός επαφής με την πλειοψηφία των Αμερικανών».



Ο Μπάιντεν προειδοποίησε ακόμα ότι οι οργανώσεις υγείας έχουν πει ότι «περιορίζοντας την πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα, η μητρική θνησιμότητα θα αυξηθεί στην Αμερική». Διαβεβαίωσε επίσης ότι το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών θα διασφαλίσει ότι τα φάρμακα είναι διαθέσιμα «στο μέγιστο δυνατό βαθμό».



Μια ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου προετοιμαζόταν εδώ και μήνες για να απαντήσει στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, την οποία είχε προεξοφλήσει. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να αποκαταστήσει το πανεθνικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Το Δικαστήριο, με πλειοψηφία 6-3, επικύρωσε έναν νόμο της πολιτείας του Μισισιπή που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικάνους και απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά από περίοδο 15 εβδομάδων. Η ψηφοφορία για την ανατροπή του Ρόου ήταν 5-4, με τον ανώτατο δικαστή Τζον Ρόμπερτς να διαφοροποιείται, λέγοντας ότι θα είχε υποστηρίξει τον νόμο του Μισισιπή, αλλά δεν θα είχε κάνει το πρόσθετο βήμα της εξάλειψης του προηγούμενου νόμου.



Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την ιστορική συνταγματική απόφαση (Ρόου εναντίον Γουέιντ), κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση επέκρινε με σφοδρότητα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα.

Από πλευράς της, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, δήλωσε ότι η «σκληρή απόφαση» του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι εξωφρενική και σπαρακτική.

«Σήμερα, το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Ανώτατο Δικαστήριο πέτυχε τον σκοτεινό και ακραίο στόχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, να αφαιρέσει από τις γυναίκες το δικαίωμα να λαμβάνουν οι ίδιες αποφάσεις για την αναπαραγωγική τους υγεία. Εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ, του Μιτς Μακόνελ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και της υπερπλειοψηφίας τους στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι Αμερικανίδες έχουν σήμερα λιγότερη ελευθερία από τις μητέρες τους», τονίζει η Πελόζι σε δήλωσή της.

Η πρόεδρος της Βουλής υποσχέθηκε ότι οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για να «κατοχυρώσουν τη Ρόου v. Γουέιντ στο νόμο». «Αυτή η σκληρή απόφαση είναι εξωφρενική και σπαρακτική. Αλλά μην κάνετε κανένα λάθος: τα δικαιώματα των γυναικών και όλων των Αμερικανών είναι στην ψηφοφορία αυτού του Νοεμβρίου» διεμήνυσε.

Ερωτηθείς από το κανάλι Fox News για τον δικό του ρόλο στην εξέλιξη αυτή, επειδή κατά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο διόρισε τρεις δικαστές και έτσι έγειρε την πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο συντηρητικό στρατόπεδο, ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος απάντησε: «Είναι θέλημα Θεού».

Η απόφαση «ακολουθεί το Σύνταγμα» και «επαναφέρει τα πάντα σε πολιτειακό επίπεδο, όπως θα έπρεπε ανέκαθεν να ισχύει», πρόσθεσε.

Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την ιστορική συνταγματική απόφαση (Ρόου εναντίον Γουέιντ), κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση επέκριναν με σφοδρότητα ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα.



«Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο ανέτρεψε σχεδόν 50 χρόνια δεδικασμένου, αλλά υποβίβασε την πιο έντονα προσωπική απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος στις ιδιοτροπίες πολιτικών και ιδεολόγων - επιτιθέμενο στις θεμελιώδεις ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών» τονίζει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.



«Ραγίζει η καρδιά μου για τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα που έχασαν το συνταγματικό δικαίωμα να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις για τα ίδια τους τα σώματα. «Ραγίζει η καρδιά μου, γιατί επιστρέφουμε στην εποχή που οι γυναίκες ρίσκαραν να χάσουν τη ζωή τους κάνοντας παράνομες αμβλώσεις» δηλώνει μεταξύ άλλων η Μισέλ Ομπάμα σε μακροσκελή της ανακοίνωση.



Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.