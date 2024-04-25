Τη δική του μαρτυρία για το «θερμό επεισόδιο» με τον Κωνσταντίνο Φλώρο στη Βουλή κατέθεσε ο Βασίλης Γραμμένος.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης μίλησε για την κατάσταση της υγείας του στο Mega, τονίζοντας «Θεού θέλοντος, πάω καλύτερα από χθες. Είχα κάποιες ζαλάδες. Βρίσκομαι σπίτι μου, είμαι κλινήρης μετά από σύσταση των γιατρών», είπε. «Το θύμα ήμουν εγώ, και από θύμα δεν μπορώ να γίνω θύτης. Αυτό προσπαθούν να κάνουν, να με μετατρέψουν σε θύτη. Δεν δέχτηκα μόνο γροθιά, προσπάθησε να μου επιφέρει πνιγμό. Κατά τη διάρκεια του πνιγμού κατάφερε ένα χτύπημα στη μύτη μου. Αυτό είναι το λιγότερο».

«Ο Κωνσταντίνος Φλώρος σκαρφίστηκε ότι εγώ τον έβρισα... Κανείς δεν άκουσε κάτι τέτοιο. Δεν είπα απολύτως καμία λέξη. Μετά από τα χτυπήματα που μου κατάφερε, υποτίθεται ότι συνελήφθη. Τον πήγαν στη γωνία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι άρχισε να με βρίζει εντός και εκτός της αίθουσας. Εγώ ουδέποτε τον έβρισα, ουδέποτε χειρονόμησα εναντίον του. Βγήκα από την αίθουσα να προστατευτώ. Με έβρισε εντός της αίθουσας χυδαιότατα και έκανε άσεμνες χειρονομίες και δεν απάντησα ποτέ», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, μετά το βίαιο περιστατικό ο Κωνσταντίνος Φλώρος κυκλοφορούσε ελεύθερος εντός της Βουλής. «Την ώρα που ο Κυριάκος Βελόπουλος ήταν στο βήμα της Βουλής, αυτός ήταν στην πόρτα της Ολομέλειας κάνοντας άσεμνες χειρονομίες (στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης)», είπε.

«Εγώ γιατί να μην αμυνθώ; Δεν ξέρω να αμύνομαι; Γιατί να ανταποδώσω το χτύπημα; Γιατί να το κάνω στη Βουλή; Μπήκα στη Βουλή για να εκπροσωπήσω τους Έλληνες πολίτες, όχι για να την κάνω ρινγκ», παρατήρησε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Γραμμένος την Παρασκευή πρόκειται να καταθέσει παρουσία του δικηγόρου τους στις δικαστικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

