Ολοκληρώθηκε η διμερής συνεκπαίδευση Ελλάδας και Πολωνίας

Η διμερής συνεκπαίδευση μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Πολωνίας, η οποία έλαβε χώρα από τις 15 Απριλίου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου.
‘Οπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, η δραστηριότητα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των δύο χωρών.
Η συνεκπαίδευση επικεντρώθηκε στη σχεδίαση και διεξαγωγή αντικειμένων τα οποία συνέβαλαν στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:
● Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (Close Quarter Battle - CQB).
● Εκτέλεση καταδύσεων σε μεγάλο βάθος.
● Εκτέλεση επιχειρησιακών αλμάτων Ελεύθερης Πτώσης [High Altitude Low Opening (HALO) - High Altitude High Opening (HAHO)].
● Διαδικασίες εξόδου στην ακτή.
● Διενέργεια άμεσων επιθετικών ενεργειών (Direct Action - DA).
