Ολοκληρώθηκε η διμερής συνεκπαίδευση Ελλάδας και Πολωνίας

Η διμερής συνεκπαίδευση μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Πολωνίας, η οποία έλαβε χώρα από τις 15 Απριλίου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου.

‘Οπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, η δραστηριότητα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Η συνεκπαίδευση επικεντρώθηκε στη σχεδίαση και διεξαγωγή αντικειμένων τα οποία συνέβαλαν στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:

● Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (Close Quarter Battle - CQB).

● Εκτέλεση καταδύσεων σε μεγάλο βάθος.

● Εκτέλεση επιχειρησιακών αλμάτων Ελεύθερης Πτώσης [High Altitude Low Opening (HALO) - High Altitude High Opening (HAHO)].

● Διαδικασίες εξόδου στην ακτή.

● Διενέργεια άμεσων επιθετικών ενεργειών (Direct Action - DA).

