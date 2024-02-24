Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, η Γιούλια Ναβάλναγια, ζήτησε σήμερα από τις ρωσικές αρχές να παραδώσουν τη σορό του συζύγου της για να ταφεί και κατηγόρησε τον "δαιμονικό", όπως τον χαρακτήρισε, Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι "βασανίζει" τη σορό του.

Σε ένα βίντεο διάρκειας έξι λεπτών, το οποίο ανέβασε στο YouTube, η Ναβάλναγια κατηγορεί τον Πούτιν ότι κρατάει "όμηρο" τη σορό του συζύγου της και αμφισβητεί την χριστιανική πίστη του Ρώσου προέδρου, την οποία συχνά ο ίδιος επικαλείται.

Η μητέρα του Ναβάλνι, η Λουντμίλα, δήλωσε χθες ότι Ρώσοι ερευνητές αρνούνται να παραδώσουν τη σορό του από το νεκροτομείο της απομακρυσμένης πόλης της Αρκτικής, του Σάλεκαρντ, μέχρι να συμφωνήσει εκείνη να τον θάψει ιδιωτικά.

Η ίδια είπε ότι αξιωματούχος της ζήτησε να συμφωνήσει με τα αιτήματα των αρχών καθώς το πτώμα του Ναβάλνι έχει ήδη αρχίσει να αποσυντίθεται.

Σήμερα, οι συνεργάτες του Ναβάλνι είπαν ότι οι αρχές απείλησαν να τον θάψουν στην απομακρυσμένη σωφρονιστική αποικία όπου πέθανε αν η οικογένειά του δεν συμφωνήσει με τους όρους τους.

Στο βίντεό της, συγκινημένη η χήρα του Ναβάλνι υποστηρίζει ότι ο Πούτιν ευθύνεται προσωπικά για το που βρίσκεται η σορός του συζύγου της και ότι "βασανίζει" τον Ναβάλνι μετά θάνατον όπως τον βασάνιζε και όσο ζούσε.

"Ήδη γνωρίζουμε ότι η πίστη του Πούτιν ήταν ψεύτικη. Αλλά τώρα το βλέπουμε πιο καθαρά από ποτέ. Κανένας αληθινός χριστιανός δεν θα έκανε αυτό που κάνει ο Πούτιν με τη σορό του Αλεξέι", λέει η Γιούλια στο βίντεο ντυμένη στα μαύρα.

Από τότε που επέστρεψε στην προεδρία της χώρας του το 2012, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζει εαυτόν ως υπερασπιστή των παραδοσιακών, συντηρητικών αξιών ενάντια αυτού που χαρακτηρίζει διαβρωτικό δυτικό φιλελευθερισμό.

Επίσης διατυμπανίζει την εγγύτητά του προς την ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανιζόμενος συχνά σε λειτουργείες και μιλώντας για την πίστη του.

Όπως είπε η Γιούλια, ο σύζυγός της υπήρξε ένας πιστός χριστιανός, ο οποίος πήγαινε στην εκκλησία και νήστευε ακόμη και μέσα από τη φυλακή και ότι ο πολιτικός ακτιβισμός του ήταν εμπνευσμένος από χριστιανικές αξίες.

Και καταλήγει στο βίντεό της: «Δώσε μας πίσω τη σορό του συζύγου μου. Θέλουμε να κάνουμε τη νεκρώσιμη τελετή και να τον θάψουμε με ανθρώπινο τρόπο, στη γη, όπως είναι το έθιμο στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.