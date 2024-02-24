Την ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να οδηγηθεί σε αποτυχία η εναντίον της στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας υπογράμμισαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος ενημέρωσε τον αμερικανό πρόεδρο για τους στόχους της διεθνούς διάσκεψης που διοργανώνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Παρίσι.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβε την αντίθεσή του στην ισραηλινή επίθεση στη Ράφα και την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός.

Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με το Ελιζέ, συμφώνησαν ότι θα πρέπει να επιτευχθεί, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, η απελευθέρωση των ομήρων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία αποκλιμάκωση της κρίσης.

Συμφώνησαν επίσης ότι επείγει να διασφαλιστεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σε αντιστοιχία με τις μεγάλες ανάγκες του αστικού πληθυσμού.

Επίσης, οι δύο πρόεδροι επιβεβαίωσαν την ανάγκη να αποφευχθεί η επέκταση της κρίσης στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

