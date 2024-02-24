Ο Πύργος του Άιφελ, ο οποίος παρέμεινε κλειστός για πέντε ημέρες λόγω απεργίας, θα ανοίξει ξανά αύριο Κυριακή έπειτα από συμφωνία μεταξύ των συνδικάτων και της εταιρείας εκμετάλλευσης του παρισινού μνημείου, ανακοίνωσε η τελευταία σήμερα.

«Η διοίκηση της Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete) και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό της απεργίας που προβλέπει ότι οι δύο πλευρές θα παρακολουθούν τακτικά το οικονομικό μοντέλο, την εξέλιξη των επενδύσεων εργασίας και των εσόδων της εταιρείας μέσω ενός οργάνου που θα συνεδριάζει κάθε 6 μήνες», διευκρινίζει η Sete σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

