Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια, είπε σήμερα ότι μαζί με την κόρη της Ντάσα παρηγορούν η μια την άλλη μετά τον αιφνίδιο θάνατο του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι την περασμένη εβδομάδα σε ρωσική σωφρονιστική αποικία.

Η Γιούλια Ναβάλναγια ανήρτησε μια φωτογραφία στο Χ που εμφανίζει την ίδια με την Ντάσα δίπλα-δίπλα -εκείνη κοιτάζει προς τον φακό καλύπτοντας το στόμα της με το χέρι και η Ντάσα είναι τυλιγμένη με ένα μαύρο παλτό και κοιτάζει θλιμμένη αλλού.

"Γλυκό μου κορίτσι. Ήρθα εδώ για να σε αγκαλιάσω και να σε στηρίξω και εσύ κάθεσαι και στηρίζεις εμένα. Τόσο δυνατή, γενναία και ανθεκτική. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα, στα σίγουρα, αγαπημένη μου. Είναι τόσο όμορφο που σε έχω στο πλευρό μου. Σ'αγαπώ", γράφει η Γιούλια.

Δεν είναι σαφές πού και πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία αυτή. Η 47χρονη Ναβάλναγια βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα στο Μόναχο όταν πληροφορήθηκε για τον θάνατο του συζύγου της, του πιο γνωστού Ρώσου αντιφρονούντα στη Δύση.

Η Ντάσα, το μεγαλύτερο παιδί του ζεύγους Ναβάλνι, είναι φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ στις ΗΠΑ.

Η Γιούλια Ναβάλναγια έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το έργο του συζύγου της και κατηγόρησε για τον θάνατό του τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μια κατηγορία την οποία το Κρεμλίνο απέρριψε οργισμένα.

Ο Πούτιν δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τον θάνατο του Ναβάλνι, ο οποίος εξέτιε ποινές κάθειρξης για μια σειρά από κατηγορίες--ανάμεσά τους για εξτρεμισμό και απάτες-- που έφθαναν συνολικά τα 30 χρόνια. Ο ίδιος υποστήριζε ότι οι κατηγορίες ήταν κατασκευασμένες για να τον φιμώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

