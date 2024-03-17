Χιλιάδες διαδηλώνουν στο Ισραήλ απαιτώντας να κλειστεί συμφωνία για τους ομήρους της Χαμάς

Χιλιάδες διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ και άλλες ισραηλινές πόλεις, για να απαιτήσουν να επιστρέψουν οι όμηροι του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ή εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγγενείς ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας για 163η ημέρα απαίτησαν να συναφθεί συμφωνία για να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Διάφορες συγκεντρώσεις σε τομείς του Τελ Αβίβ απέκλεισαν οδικές αρτηρίες της παραθαλάσσιας μητρόπολης.

Σε κάποιες από τις συγκεντρώσεις ξέσπασαν χαοτικές αψιμαχίες ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία.

Συγγενείς ομήρων που απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του πως δεν κάνουν αρκετά για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους. «Ο πρωθυπουργός μας έχει ξεχάσει πως είναι επίσης πρωθυπουργός των 134 ομήρων», είπε συγγενής σε συγκέντρωση. «Δεν έχουν άλλο χρόνο, ούτε εμείς. Κάντε κάτι τώρα!»

Κατά ισραηλινές πηγές, πάνω από 130 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας —εκ των οποίων όμως τουλάχιστον 32 πιστεύεται πως είναι νεκροί—, από τους 250 και πλέον που απήχθησαν όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τον Οκτώβριο.

Σε άλλες ισραηλινές πόλεις, διαδηλωτές απαίτησαν να διεξαχθούν εκλογές άμεσα. Σε γιγαντοοθόνη, αναπαραγόταν απόσπασμα ομιλίας του αμερικανού γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, στο οποίο σημείωσε πως η διοργάνωση πρόωρων εκλογών θα ήταν προς το συμφέρον του Ισραήλ — θέση που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν επίσης έξω από την κατοικία του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ στην Ιερουσαλήμ. Η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε διά της βίας διαδηλωτές που είχαν αποκλείσει δρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

