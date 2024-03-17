ΗΠΑ: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ύποπτος για την διάπραξη τριών φόνων στην Φιλαδέλφεια

Ο άνδρας που θεωρείται ύποπτος για τους φόνους τριών μελών της οικογένειάς του το απόγευμα του Σαββάτου στην Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια παραδόθηκε, έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές.

Ο ύποπτος είχε οχυρωθεί σε σπίτι στο Τρέντον, πρωτεύουσα του Νιού Τζέρσι, το οποίο περικυκλώθηκε από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Συνελήφθη σώος στο εξωτερικό του κτιρίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Νωρίτερα, ο Αντρε Γκόρντον Τζούνιορ, οπλισμένος με τουφέκι AR-15 είχε πυροβολήσει και σκοτώσει την 52χρονη πεθερά του και την 13χρονη αδελφή του σε σπίτι στα περίχωρα της Φιλαδέλφειας και στην συνέχεια εισέβαλε σε άλλο σπίτι στην ίδια περιοχή όπου πυροβόλησε και σκότωσε μία 25χρονη γυναίκα «με την οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά». Διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο και εντοπίσθηκε στο Τρέντον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

