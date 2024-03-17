Ο Μακρόν λέει ότι επιχειρήσεις επί του πεδίου στο έδαφος της Ουκρανίας θα είναι ίσως απαραίτητες «σε κάποια δεδομένη στιγμή»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επαναλαμβάνει, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το βράδυ του Σαββάτου από την εφημερίδα Le Parisien, ότι επιχειρήσεις επί του πεδίου από τους Δυτικούς στο έδαφος της Ουκρανίας θα είναι ίσως απαραίτητες «σε κάποια δεδομένη στιγμή».

«Ισως, σε κάποια δεδομένη στιγμή - δεν το εύχομαι, δεν θα αναλάμβανα την πρωτοβουλία - θα χρειασθούν επιχειρήσεις επί του πεδίου, όποιες και αν είναι αυτές, κατά των ρωσικών δυνάμεων», δηλώνει στην συνέντευξη που δόθηκε την Παρασκευή κατά την επιστροφή του από το Βερολίνο όπου συναντήθηκε με τους ηγέτες της Γερμανίας Ολαφ Σολτς και της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Η δύναμη της Γαλλίας είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε», προσθέτει.

Στην συνέντευξή του ο πρόεδρος της Γαλλίας αρναίται ότι υπάρχει διαφωνία εντός του γαλλογερμανικού άξονα για το θέμα. «Θέλησα να έρθω πολύ σύντομα στην Γερμανία για να μην υπάρξει συζήτηση για την ύπαρξη στρατηγικών διαφωνιών: δεν υπάρχουν», εξηγεί.

«Δεν υπήρξε ποτέ διαφωνία ανάμεσα στον καγκελάριο και σε μένα. Υπάρχει ευρεία συμφωνία απόψεων για τους στόχους και την κατάσταση. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι ο τρόπος ερμηνείας τους», λέει και αναφέρεται στις «στρατηγικές κουλτούρες» των δύο χωρών.

«Η Γερμανία έχει μία στρατηγική κουλτούρα μεγάλης σύνεσης, μη επέμβασης και τηρεί αποστάσεις από τα πυρηνικά...Ενα μοντέλο πολύ διαφορετικό από της Γαλλίας, που διαθέτει πυρηνικά όπλα και έχει διατηρήσει και ενισχύσει έναν επαγγελματικό στρατό», λέει.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι εγκατέλειψε ένα ταξίδι στο Κίεβο για να επισκεφθεί το Βερολίνο και να συναντηθεί με τον Ολαφ Σολτς και τον Ντόναλντ Τουσκ.

Διαβεβαιώνει ότι επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τα μέσα του Μαρτίου, σε ένα ταξίδι στην Ουκρανία που είχε αρχικά προγραμματισθεί για τον Φεβρουάριο και στην συνέχεια αναβλήθηκε. Η επίσκεψή του στο Κίεβο θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιμένει ότι η βοήθεια της Γαλλίας και της Γερμανίας προς την Ουκρανία χαρακτηρίζονται από παραπληρωματικότητα.

«Η Γερμανία δαπανά περισσότερο από την Γαλλία, διαθέτει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, είναι τυχερή. Η Γαλλία μπορεί να κάνει πράγματα που η Γερμανία δεν μπορεί να κάνει», λέει.

«Δεν πρέπει να αφεθούμε στον εκφοβισμό, δεν έχουμε απέναντί μας μία μεγάλη δύναμη. Η Ρωσία είναι μία μεσαία δύναμη που διαθέτει πυρηνικά όπλα, αλλά το ΑΕΠ της είναι πολύ κατώτερο του ΑΕΠ των Ευρωπαίων, κατώτερο της Γερμανίας και της Γαλλίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

