Το ηφαίστειο της χερσονήσου Ρέικιανες στην Ισλανδία, νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, εξερράγη για τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο χθες τη νύχτα, εκτοξεύοντας στάχτη και καυτή λάβα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτή ήταν ίσως η πιο ισχυρή έκρηξη έως τώρα ενώ εκκενώθηκε και ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός Blue Lagoon

Ποτάμια λάβας έχουν φτάσει στα ανατολικά οχυρωματικά έργα της πόλης Γκρίνταβικ η οποία έχει εκκενωθεί εδώ και μήνες λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Οι ισλανδικές αρχές προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι επίκειται η έκρηξη του ηφαιστείου. Την τελευταία φορά, στις αρχές του Φεβρουαρίου, η λάβα κατέστρεψε δρόμους και αγωγούς, αφήνοντας χωρίς θέρμανση 20.000 ανθρώπους.

Είναι η έβδομη έκρηξη του ηφαιστείου από το 2021.

Νωρίτερα, κατά την έκρηξη του Ιανουαρίου η λάβα έκαψε σπίτια σε αλιευτική κωμόπολη.

Ανάμεσα στην ευρασιατική και την βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα, η Ισλανδία είναι σεισμογενές και ηφαιστειογενές έδαφος λόγω της κίνησης των δύο πλακών προς τις αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις στην χερσόνησο Ρέικιανες είναι συνήθως περιορισμένων διαστάσεων και δεν προκαλούν μεγάλη διασπορά στάχτης στην στρατόσφαιρα.

Ωστόσο οι επιστήμονες ανησυχούν ότι είναι πιθανόν να συνεχισθούν επί δεκαετίες και οι αρχές της Ισλανδίας έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν αναχώματα για να εκτρέψουν την ροή της φλεγόμενης λάβας από κατοικίες και υποδομές.

Η Ισλανδία φιλοξενεί στο έδαφός της περισσότερα από 30 ενεργά ηφαίστεια. Το 2010, τα σύννεφα στάχτης από τις εκρήξεις του ηφαιστείου Eyafjallajokull κάλυψαν εκτεταμένες περιοχές της Ευρώπης ματαιώνοντας 100.000 πτήσεις και αναγκάζοντας εκατοντάδες Ισλανδούς να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

