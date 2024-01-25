Μια καλοπροαίρετη, χιουμοριστική «κόντρα» για τον σωστό τρόπο παρασκευής του τσαγιού προέκυψε μεταξύ της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λονδίνο και της βρετανική κυβέρνησης.

Το «επεισόδιο» ξεκίνησε όταν η Αμερικανίδα χημικός Michelle Francl είπε ότι το «τέλειο» τσάι περιλάμβανε μια πρέζα αλάτι και λίγο στυμμένο λεμόνι.

Προβλέποντας την βρετανική... δυσαρέσκεια, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο έσπευσε να ξεκαθαρίσει χιουμοριστικά ότι η «προσθήκη αλατιού στο εθνικό ποτό των Βρετανών δεν είναι επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ποτέ δεν θα γίνει».

«Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς μια τέτοια εξωφρενική πρόταση απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της ειδικής μας σχέσης» ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στο Χ (πρωην Twitter). Ωστόσο, κατέληξε: «Η πρεσβεία των ΗΠΑ θα συνεχίσει να φτιάχνει το τσάι με τον σωστό τρόπο – ψήνοντάς το σε μικροκύματα».

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/HZFfSCl9sD — U.S. Embassy London (@USAinUK) January 24, 2024

Η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβεία προκάλεσε την άμεση αντίδραση της βρετανική κυβέρνησης, που εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση: «Εκτιμούμε την ιδιαίτερη σχέση μας, ωστόσο, πρέπει να διαφωνήσουμε ολόψυχα… Το τσάι μπορεί να παρασκευαστεί μόνο με βραστήρα».

Πηγή: skai.gr

