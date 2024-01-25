Ανασύρθηκαν και τα δύο μαύρα κουτιά του μεταγωγικού αεροσκάφους της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβη χθες, Τετάρτη, στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατέρριψε το αεροσκάφος, το οποίο επίσης σύμφωνα με την ίδια, μετέφερε Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που επρόκειτο να ανταλλαχθούν.

Η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως υποστηρίζει η Μόσχα. Επίσης δεν έχει επιβεβαιώσει ότι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου επέβαιναν σε αυτό και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

