Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε το οδυνηρό «ρήγμα» μεταξύ του ίδιου και της οικογένειάς του στις σελίδες των απομνημονευμάτων του «Spare», τον περασμένο Ιανουάριο. Έτσι, έγιναν γνωστές και οι προβληματικές σχέσεις μεταξύ των δύο αδελφών.

Ωστόσο, ένα, σχεδόν, χρόνο μετά την κυκλοφορία του «Spare», «απολύτως τίποτα δεν έχει αλλάξει», λέει ο συγγραφέας Omid Scobie, του οποίου το νέο βιβλίο «Endgame» κυκλοφορεί στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το «People».

Στην πραγματικότητα, ο πόνος και ο θυμός μεταξύ των δύο αδελφών - ο ένας, ο πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς και ο άλλος, ο δούκας του Σάσεξ και Καλιφορνέζος – έχει δώσει τη θέση του στην αδιαφορία, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας.

Prince Harry and Prince William's Relationship Is Beyond Repair: 'There's No Going Back' (Exclusive) https://t.co/8rJG6fMEXG — People (@people) November 15, 2023

«Είδα την κυκλοφορία του ‘’Spare’’ από τον Χάρι, ως την τελευταία του προσπάθεια να πει στην οικογένειά του πώς αισθανόταν εδώ και χρόνια», λέει ο Scobie, ο οποίος καταγράφει τόσο τη «διάλυση» της βασιλικής οικογένειας όσο και την αποδυνάμωση της σύγχρονης μοναρχίας στο «Endgame». «Επειδή είναι σαφές ότι δεν υπήρξε ποτέ ένα αρκετά ανοιχτό φόρουμ για να γίνουν αυτές οι συζητήσεις ή να μοιραστούν αυτά τα συναισθήματα».

Η βασιλική οικογένεια, φυσικά, δεν είναι γνωστή ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα… συναισθήματα. Στο «Endgame», ο Scobie γράφει ότι ίσως περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή στην ιστορία, η οικογένεια αγνοεί τα εσωτερικά της «ρήγματα» με δική της ευθύνη. Και όπως, λέει ο Scobie, ο διάδοχος του θρόνου Ουίλιαμ «έχει θέσει ως προτεραιότητα την αφοσίωσή του στη μοναρχία, συνεργαζόμενος ακόμη και σιωπηλά με τον βρετανικό Τύπο για να υπονομεύσει τον αδερφό του Χάρι».

Κατά τη συγγραφή του «Endgame», «μιλούσα με μια πηγή κοντά στο παλάτι, η οποία αποκάλεσε τον Χάρι "αποστάτη" και είπε ότι αυτή ήταν η άποψη του Ουίλιαμ», αναφέρει ο συγγραφέας. «Πρόκειται για δύο άνδρες που κάποτε οι απόψεις τους ταυτίζονταν. Ο ένας από αυτούς έπρεπε να προχωρήσει για να προστατεύσει και το στέμμα».

Ακόμη και αν η μοναρχία αντέξει, το ερώτημα παραμένει αν άξιζε τον κόπο να «θυσιαστεί» ο αδελφικός δεσμός. «Αυτές είναι μάλλον θλιβερές συνειδητοποιήσεις που θα γίνουν πολύ αργά στο ταξίδι», λέει με νόημα ο Scobie. «Στα μάτια ορισμένων μέσα στον θεσμό, ο Χάρι αποτελεί ‘’απειλή’’ για το στέμμα. Η ελευθερία του να διατυπώνει τη δική του άποψη, τον έχει καταστήσει εχθρό». Γι' αυτό και για τους αδελφούς, προσθέτει, «δεν υπάρχει επιστροφή…».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.