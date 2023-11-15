Την... παράδοση του νοσοκομείου Αλ Σίφα στον ισραηλινό στρατό ανακοίνωσε η Χαμάς την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά τη συντονισμένη επιχείρηση του IDF, η οποία ξεκίνησε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Το Τελ Αβίβ υποστήριζε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι κάτω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας βρίσκεται το στρατηγείο της Χαμάς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, όπου βρήκαν αντίσταση από περιορισμένο αριθμό ενόπλων της Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού εντός του νοσοκομείου Αλ Σίφα της Γάζας.

Ισραηλινοί στρατιώτες μπήκαν νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Ισραήλ λέει ότι στις σήραγγες κάτω από το νοσηλευτικό ίδρυμα στεγάζεται ένα αρχηγείο της Χαμάς, κάτι που η οργάνωση διαψεύδει.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους είπε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη, ότι οι ασθενείς και το προσωπικό πρέπει να προστατεύονται, ακόμη και εάν τα νοσοκομεία χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. «Τα νοσοκομεία δεν είναι πεδία μάχης. Η εισβολή του ισραηλινού στρατού στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας είναι εντελώς απαράδεκτη» πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ, που είναι υπηρεσία του ΟΗΕ, ανέφερε ότι εξετάζει την πιθανότητα απομάκρυνσης των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού από το νοσοκομείο. «Για να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ασφαλώς χρειάζεται να υπάρχει ασφαλής διέλευση αλλά και καύσιμα για τα ασθενοφόρα», εξήγησε ο Ρικ Πίπερκορν, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Ο Πίπερκορν είπε επίσης ότι με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που διέθετε, 34 από τα 39 πρόωρα βρέφη που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο είναι ακόμη ζωντανά και 82 πτώματα ενταφιάστηκαν σε μαζικό τάφο στον χώρο του ιδρύματος. Άλλα 80 πτώματα παραμένουν άταφα.

Δεν υπάρχει οξυγόνο, ρεύμα ή νερό στο νοσοκομείο που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 633 ασθενείς, περισσότερους από 500 εργαζομένους και 4.000 εκτοπισμένους.

Ο Τέντρος, που νωρίτερα δήλωσε ότι ο ΠΟΥ είχε χάσει την επαφή του με το ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο, διευκρίνισε ότι δεν έχει πρόσφατες αναφορές για τους νεκρούς και τους τραυματίες στη Γάζα. Μετέφερε όμως την περιγραφή ενός μέλους του ΠΟΥ από το Αλ Σίφα: «Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε ηλεκτρικό, μόνο βομβαρδισμούς, βομβαρδισμούς, βομβαρδισμούς…».

Ο νομικός σύμβουλος του ΠΟΥ Στιβ Σόλομον είπε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι οι ιατρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει, με βάση το διεθνές δίκαιο, να προστατεύονται πάντα.

Πηγή: skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.