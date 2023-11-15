Λευκός Οίκος: Δεν δώσαμε το «πράσινο φως» για την ισραηλινή επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι ΗΠΑ «δεν έδωσαν το πράσινο φως στις επιχειρήσεις (του ισραηλινού στρατού) γύρω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα» στη Γάζα, ούτε το κάνουν για τις άλλες στρατιωτικές αποφάσεις του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.

«Υπήρξαμε πάντα απολύτως ξεκάθαροι με τους Ισραηλινούς εταίρους μας σχετικά με τη σημασία να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων. Υπήρξαμε επίσης πολύ σαφείς με εκείνους σχετικά με το γεγονός ότι πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν μιλάμε για νοσοκομεία», πρόσθεσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

