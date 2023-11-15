Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,28% και 97,31 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να αφομοιώνει τα νέα επίπεδα, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.238,76 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.240,61 μονάδες (+0,43%) και κατώτερη τιμή στις 1.231,29 μονάδες (-0,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 97,31 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.478.819 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda (+2,78%), της Quest (+2,45%), της Σαράντης (+2,21%), της ΓΕΚ (+1,63%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+1,51%)

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,66%), της Elvalhalcor (-1,97%), της Aegean Airlines (-1,19%) και του ΟΛΠ (-1,14%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας (+2,15%) και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+1,57%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Πετρελαίου (-2,66%) και της Υγείας (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.274.914 και 4.627.383 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 14,12 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 10,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 43 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα +12,04% και Mevaco +6,11%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ικτίνος -7,60% και Frigoglass -7,00%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,1400 -0,52%

ALPHA BANK: 1,4865 +0,54%

AEGEAN AIRLINES: 11,6600 -1,19%

VIOHALCO: 5,1800 +0,97%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,6800 +1,63%

ΔΕΗ: 10,3600 -0,77%

COCA COLA HBC:24,1600 +0,79%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2100 +0,91%

ΕΛΠΕ: 7,7800 +0,52%

ELVALHALCOR:1,6880 -1,97%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,7500 -0,86%

ΕΥΔΑΠ: 5,7400 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,5800 αμετάβλητη

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8500 +2,45%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4800 +2,78%

MOTOR OIL: 22,1400 -3,66%

JUMBO: 26,2800 +0,31%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,4600 +1,31%

ΟΛΠ:21,7500 -1,14%

ΟΠΑΠ: 15,0600 +1,07%

ΟΤΕ: 12,8000 -0,78%

AUTOHELLAS:12,5600 -0,79%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,0620 +1,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,3100 +2,21%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,4800 +1,51%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.