Χανίγια: Υπάρχει ακόμα πιθανότητα συμφωνίας με το Ισραήλ, παρά τη δολοφονία των γιων μου

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τρεις γιους του, αλλά και τέσσερις εγγονούς του, δεν αποκλείει την πιθανότητα συμφωνίας

Ο Χανίγια αρνήθηκε επίσης, μιλώντας στο Reuters, ότι οι γιοι του ήταν πράκτορες της τρομοκρατικής ομάδας, κάτι που ανέφερε το Ισραήλ χθες μετά το χτύπημα.

«Τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού τοποθετούνται πάνω από όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε εάν η δολοφονία τους θα επηρεάσει τις συνομιλίες.

«Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά η κατοχή εξακολουθεί να καθυστερεί και να αποφεύγει την απάντηση στα αιτήματα», πρόσθεσε στο Reuters.

Η Χαμάς υποστήριξε την Τετάρτη ότι δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τους απαιτούμενους 40 Ισραηλινούς ομήρους για την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο και πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, εγείροντας φόβους ότι ίσως περισσότεροι όμηροι είναι νεκροί από ό,τι είναι δημοσίως γνωστό.

