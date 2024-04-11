Το ποδήλατο ξεπέρασε το αυτοκίνητο ως μέσο μετακίνησης στο Παρίσι και βρίσκεται πλέον πίσω από το περπάτημα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δήλωσε σήμερα με ικανοποίηση ο αντιδήμαρχος κινητικότητας της γαλλικής πρωτεύουσας Νταβίντ Μπεγιάρ.

«Πριν από 10 χρόνια, ποιος θα μπορούσε να προβλέψει ότι στο Παρίσι, το ποδήλατο θα ξεπερνούσε το αυτοκίνητο; Κι όμως αυτό έγινε», σχολίασε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Χ.

Σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Paris Région (IPR), που πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα περίπου 15 κρατικών και ιδιωτικών οργανισμών (κράτος, περιφέρεια, δημοτική αρχή, αρχή συγκοινωνιών, εταιρεία σιδηροδρόμων…), «οι Παριζιάνοι χρησιμοποιούν περισσότερο το ποδήλατο», το οποίο επιλέγουν για το 11,2% των μετακινήσεων "εντός των τειχών" «σε σύγκριση με το αυτοκίνητο» που συγκεντρώνει ποσοστό 4,3%.

Το περπάτημα συνεχίζει, εντούτοις, να κυριαρχεί (53,5%), μπροστά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (30%).

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος που αφιερώνεται στα αυτοκίνητα μειώθηκε στο Παρίσι, προκειμένου να ευνοηθεί η κυκλοφορία των πεζών και η κυκλοφορία των ποδηλάτων, για τα οποία το δίκτυο των χωριστών ποδηλατόδρομων έχει σε μεγάλο βαθμό επεκταθεί.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid οι Παριζιάνοι ενθαρρύνονταν να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους το ποδήλατο και να αποφεύγουν με αυτόν τον τρόπο τον συνωστισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς, κάτι που έδωσε ώθηση στη χρήση του ποδηλάτου.

Η έρευνα, που διεξήχθη το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου του 2022 και Απριλίου του 2023, συγκέντρωσε τα δεδομένα 3.337 κατοίκων της περιφέρειας Ιλ ντε Φρανς, ηλικίας 16-80 ετών, οι οποίοι δέχθηκαν να παρακολουθούνται για μία εβδομάδα από δορυφόρο, να συμπληρώνουν ένα ημερολόγιο και να απαντούν τηλεφωνικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.