Τρεις σκιέρ από την Ολλανδία σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα κοντά στο αυστριακό χιονοδρομικό κέντρο Sölden ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Τα θύματα ήταν μέλη μιας ομάδας περιήγησης σκι 17 ατόμων που βρισκόταν σε ανάβαση με τέσσερις Αυστριακούς οδηγούς. Η περιήγηση περιλαμβάνει τη χρήση σκι με ειδικά δεσίματα που καθιστούν δυνατή την ανηφόρα.

Η ομάδα κατευθυνόταν προς ένα ορεινό καταφύγιο σε υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας όταν η χιονοστιβάδα, η οποία είχε πλάτος περίπου 80 μέτρα, χτύπησε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Πέμπτης.

Παρέσυρε τέσσερα μέλη της ομάδας, δύο από τα οποία ήταν ήδη νεκρά όταν τα βρήκαν οι διασώστες. Οι άλλοι δύο βρέθηκαν τραυματισμένοι με τον έναν να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ελικόπτερο και τον άλλο να παραμένει στο βουνό, ο οποίος τελικά κατέληξε.

Το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η πρεσβεία της χώρας στη Βιέννη ερευνά τι ακριβώς συνέβη και είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια εάν χρειαστεί.

Το επίπεδο προειδοποίησης χιονοστιβάδας στην επαρχία Tirol, όπου βρίσκεται το Sölden, ήταν «μέτριο», το δεύτερο επίπεδο σε κλίμακα πέντε επιπέδων, αλλά οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει για την πιθανότητα χιονοστιβάδας.

Πηγή: skai.gr

