Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται σήμερα η Σουηδία μετά τον θάνατο από πυροβολισμό ενός πατέρα, μπροστά στον γιο του, σε ένα προάστιο της Στοκχόλμης, με μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι είχε μια αντιπαράθεση με μια συμμορία νέων.

Η χώρα βρίσκεται στο έλεος ενός πολέμου συμμοριών, που έφθασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα στα τέλη του 2023 με έναν αριθμό ρεκόρ περιστατικών με πυροβολισμούς, με φόντο τη μάχη για τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών.

Sweden is in uproar following the shooting of 39-year-old Mikael while cycling with his 12-year-old son to a Stockholm swimming pool by a youth gang.



The gang intimidated them, and despite Mikael's attempt to defuse the situation, he was shot in the head in front of his son. pic.twitter.com/cnBlg542nn — Naijaupdatesss (@Naijaupdatesss) April 11, 2024

Οι συμμορίες στρατολογούν νέους, που δεν θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για να διαπράξουν εγκληματικές ενέργειες, με ορισμένους από τους δράστες να είναι ηλικίας 12 ετών.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον και η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαγκνταλένα Άντερσον ανακοίνωσαν ότι θα μεταβούν αργότερα σήμερα στο Σκαρχόλμεν, στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, όπου σκοτώθηκε ο πατέρας.

Πολλά περιστατικά με πυροβολισμούς έχουν καταγραφεί σε αυτή τη συνοικία τους τελευταίους μήνες.

«Το ποινικό σύστημα με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας έχει σκληρές συνέπειες για το σύνολο της ελεύθερης και ανοικτής κοινωνίας μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε ένα μήνυμα στο Instagram.

«Άνθρωποι τόσο βίαιοι δεν πρέπει να μπορούν να εκφοβίζουν τους τίμιους πολίτες προκειμένου να σωπαίνουν», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Οι συμμορίες, απόλυτα αδίστακτες, δεν θα σταματήσουν όσο εμείς δεν τις σταματήσουμε», συμπλήρωσε ο Σουηδός ηγέτης.

Ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Σουηδοί Δημοκράτες Τζίμι Άκεσον εκτιμά πως «δεν αρκεί να εκστομίζουμε κοινοτυπίες, είναι καιρός η Σουηδία να κηρύξει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο σε όλα τα μέλη αυτών των εγκληματικών συμμοριών».

Ο πατέρας, ηλικίας 39 ετών, το όνομα του οποίου ήταν Μίκαελ, σύμφωνα με ΜΜΕ, πυροβολήθηκε στο κεφάλι, μπροστά στον γιο του χθες το απόγευμα, ενώ πήγαιναν με τα ποδήλατά τους στην πισίνα.

Άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το τηλεοπτικό δίκτυο TV4 και οι εφημερίδες Aftonbladet και Expressen, μετέδωσαν πως δολοφονήθηκε, γιατί αντιπαρατέθηκε σε μια εγκληματική συμμορία.

Η αστυνομία, η οποία δεν προχώρησε σε καμία σύλληψη, δεν επιβεβαίωσε αυτήν την πληροφορία.

«Σιχαινόταν την αδικία. Αυτό του στοίχισε τη ζωή», είπε η αδελφή του, υπό καθεστώς ανωνυμίας, στην Expressen. «Ήταν ευαίσθητος, δεν του άρεσε να διαβάζει τίποτα σχετικά με περιστατικά με πυροβολισμούς».

Ο φόνος διαπράχθηκε ενώ το σουηδικό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες έναν νόμο που επιτρέπει στην αστυνομία να δημιουργεί προσωρινές ζώνες για να πραγματοποιεί σωματικές έρευνες χωρίς να υπάρχει υποψία διάπραξης εγκλήματος, επιχειρώντας να περιορίσει τη βία των εγκληματικών συμμοριών.

Πηγή: skai.gr

