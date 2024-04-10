Τη συγκλονιστική στιγμή που ο αρχηγός της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια μαθαίνει για τον θάνατο των γιων του και των εγγονών του από ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη της Γάζας, καταγράφει βίντεο.

Ο συνεργάτης του Χανίγια δείχνει σοκαρισμένος, ενώ ο ηγέτης της Χαμάς τον κοιτάει έντονα.

The moment Hamas leader Ismail Haniyeh receives the news that his 3 sons have gone to Allah. He knows he's next. pic.twitter.com/mjLcjwDK8W — RadioGenoa (@RadioGenoa) April 10, 2024

Μιλώντας στο Al Jazeera, o Χανίγια είπε πως από το ισραηλινό πλήγμα βρήκαν τον θάνατο τρία παιδιά του: ο Χάζεμ, ο Αμίρ και ο Μοχάμαντ. Συμπλήρωσε ότι σκοτώθηκαν επίσης εγγόνια του, τα οποία είχαν βρει καταφύγιο στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Σάτι, υπογραμμίζοντας ότι περίπου 60 συγγενείς του έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, που περιλαμβάνουν την οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στα σπίτια τους. «Εάν νομίζουν πως βάζοντας στο στόχαστρο τα παιδιά μου, την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις και προτού το κίνημα (της Χαμάς) καταθέσει την απάντησή του, θα υποχρεώσουν τη Χαμάς να αλλάξει τις θέσεις της, τρέφουν ψευδαισθήσεις», δήλωσε ο Χανίγια.

3 sons of Hamas chief Ismail Haniyeh along with several of his grandchildren killed in Israeli airstrike targeted a car in Al-Shati refugee camp in Gaza https://t.co/hiDSPxgvNn pic.twitter.com/UkSryjPko5 — Anadolu English (@anadoluagency) April 10, 2024

Σε επικοινωνία τους ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Χανίγια για τον θάνατο των μελών της οικογένειάς του ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.