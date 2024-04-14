Χαμεϊνί: «Το διεστραμμένο καθεστώς θα τιμωρηθεί»

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε εκ νέου απόψε ότι το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί», σε βίντεο που διανεμήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X (του πρώην Twitter).

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε δεκάδες drones και πυραύλους κρουζ εναντίον του Ισραήλ.

«Το διεστραμμένο καθεστώς θα τιμωρηθεί», ανέφερε ο Αλί Χαμενεΐ στο βίντεο που διαρκεί ενάμισι λεπτό και είναι εμφανώς απόσπασμα της ομιλίας την οποία εκφώνησε την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.