Χαμεϊνί: «Το διεστραμμένο καθεστώς θα τιμωρηθεί»

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε εκ νέου απόψε ότι το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί», σε βίντεο που διανεμήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X (του πρώην Twitter).
Η Τεχεράνη εξαπέλυσε δεκάδες drones και πυραύλους κρουζ εναντίον του Ισραήλ.
«Το διεστραμμένο καθεστώς θα τιμωρηθεί», ανέφερε ο Αλί Χαμενεΐ στο βίντεο που διαρκεί ενάμισι λεπτό και είναι εμφανώς απόσπασμα της ομιλίας την οποία εκφώνησε την Τετάρτη.
