Χαμεϊνί: «Το διεστραμμένο καθεστώς θα τιμωρηθεί»

Μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ αμέσως μετά την επίθεση στο Ισραήλ

Αλί Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε εκ νέου απόψε ότι το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί», σε βίντεο που διανεμήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X (του πρώην Twitter).

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε δεκάδες drones και πυραύλους κρουζ εναντίον του Ισραήλ.

«Το διεστραμμένο καθεστώς θα τιμωρηθεί», ανέφερε ο Αλί Χαμενεΐ στο βίντεο που διαρκεί ενάμισι λεπτό και είναι εμφανώς απόσπασμα της ομιλίας την οποία εκφώνησε την Τετάρτη.

