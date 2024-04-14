Συμβούλιο Ασφαλείας ΗΠΑ: Θα σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ

Ανακοίνωση με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, εξέδωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ.

Πιο αναλυτικά:

«Το Ιράν έχει ξεκινήσει αεροπορική επίθεση κατά του Ισραήλ. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώνεται τακτικά για την κατάσταση από την ομάδα εθνικής ασφαλείας του και θα συναντηθεί μαζί τους σήμερα το απόγευμα στον Λευκό Οίκο.

Η ομάδα του βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Ισραηλινούς αξιωματούχους καθώς και με άλλους εταίρους και συμμάχους. Αυτή η επίθεση είναι πιθανό να εκτυλιχθεί σε αρκετές ώρες.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ήταν σαφής: η υποστήριξή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι σιδερένια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και θα υποστηρίξουν την άμυνά του ενάντια σε αυτές τις απειλές από το Ιράν».

Πηγή: skai.gr

