Δείτε live εικόνα από το Τελ Αβίβ - Σε εξέλιξη η επίθεση του Ιράν

Σε τρία κύματα εκτοξεύθηκαν τα δεκάδες drones από το Ιράν προς την επικράτεια του Ισραήλ

Τελ Αβίβ

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται όλα τα αμυντικά συστήματα στο Ισραήλ, καθώς αναμένονται τα κύματα των drones που εξαπέλυσε το Ιράν λίγο πριν τις 11 ώρα Ελλάδας.

Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί, η ομπρέλα προστασίας που έχουν τοποθετήσει πάνω από τη χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση.

Οι κάτοικοι των πόλεων έχουν λάβει οδηγίες και θα οδηγηθούν στα καταφύγια, προκειμένου να προφυλαχθούν.

Δείτε live εικόνα από το Τελ Αβίβ: 

Πηγή: skai.gr

