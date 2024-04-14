Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιρανικό drone περνά πάνω από το Ιράκ με κατεύθυνση το Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από 200 drones εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Ιράν προς το Ισραήλ

Ιρανικό drone

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού έχει τεθεί η παγκόσμια κοινότητα, μετά τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από 200 drones εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Ιράν προς το Ισραήλ.

Εικόνες από το Ιράκ δείχνουν τα ιρανικά drones να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Ιράν Ιράκ Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark