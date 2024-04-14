Ιρανικό drone περνά πάνω από το Ιράκ με κατεύθυνση το Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού έχει τεθεί η παγκόσμια κοινότητα, μετά τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από 200 drones εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Ιράν προς το Ισραήλ.

Εικόνες από το Ιράκ δείχνουν τα ιρανικά drones να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Δείτε βίντεο:

#Breaking | Images are coming from the region about the drones launched by Iran against Israel. pic.twitter.com/b0LfQi917K — The Spot (@Spotnewsth) April 13, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.