Βίντεο από τη Χαμάς δείχνει βομβιστές αυτοκτονίας να ανατινάζονται στο νοσοκομείο Ραντίσι

Ο άνδρας της Χαμάς που τραβάει το βίντεο, φωνάζει τη στιγμή της έκρηξης: «Αλάχου Άκμπαρ»

Ραντίσι

Τρεις οπλισμένοι άνδρες, φορώντας και γιλέκα αυτοκτονίας, τρέχουν προς την είσοδο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Ραντίσι, στη Γάζα.

Ο άνδρας που τραβάει το βίντεο τους αποκαλεί «μαχητές μάρτυρες». Λίγα δευτερόλεπτα μετά διακρίνονται δύο λάμψεις και αμέσως μετά μία μεγάλη έκρηξη. Την ίδια στιγμή, ο «εικονολήπτης» ακούγεται να λέει: «Αλάχου Άκμπαρ».

Είναι η στιγμή που τρία μέλη της Χαμάς, σύμφωνα με τον «εικονολήπτη», έχουν εντοπίσει Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο νοσοκομείο Ραντίσι. Εισβάλουν με τα όπλα στο νοσοκομείο, πυροβολούν και ακολουθεί μία μεγάλη έκρηξη.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσανατολικό Λωρίδα της Γάζας Χαμάς Ισραήλ
