Τρεις οπλισμένοι άνδρες, φορώντας και γιλέκα αυτοκτονίας, τρέχουν προς την είσοδο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Ραντίσι, στη Γάζα.

Ο άνδρας που τραβάει το βίντεο τους αποκαλεί «μαχητές μάρτυρες». Λίγα δευτερόλεπτα μετά διακρίνονται δύο λάμψεις και αμέσως μετά μία μεγάλη έκρηξη. Την ίδια στιγμή, ο «εικονολήπτης» ακούγεται να λέει: «Αλάχου Άκμπαρ».

Είναι η στιγμή που τρία μέλη της Χαμάς, σύμφωνα με τον «εικονολήπτη», έχουν εντοπίσει Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο νοσοκομείο Ραντίσι. Εισβάλουν με τα όπλα στο νοσοκομείο, πυροβολούν και ακολουθεί μία μεγάλη έκρηξη.

Δείτε το βίντεο:

התיעוד מאל-ג'זירה של פעילי חמאס שועטים לתוך בית החולים א-רנתיסי בצפון עזה https://t.co/6IPbj9jfdH pic.twitter.com/KxLCFhU31L — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) November 19, 2023

Πηγή: skai.gr

