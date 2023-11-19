Λογαριασμός
Πολωνοί οδηγοί φορτηγών έκλεισαν τα σύνορα με την Ουκρανία - Ακινητοποιήθηκαν 3.000 φορτηγά - Δείτε βίντεο

Περίπου 3.000 φορτηγά κυρίως από την Ουκρανία παρέμειναν ακινητοποιημένα στην πολωνική πλευρά των συνόρων

Περίπου 3.000 φορτηγά κυρίως από την Ουκρανία παρέμειναν ακινητοποιημένα στην πολωνική πλευρά των συνόρων σήμερα το πρωί, εξαιτίας ενός δεκαήμερου και πλέον αποκλεισμού των Πολωνών οδηγών φορτηγών, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Οι Πολωνοί οδηγοί νωρίτερα μέσα στον μήνα, έκλεισαν τους δρόμους σε τρεις συνοριακές διαβάσεις με την Ουκρανία, διαμαρτυρόμενοι κατά της κυβερνητικής απραξίας για τις ζημιές που έχουν υποστεί από ξένους ανταγωνιστές, μετά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

