Περίπου 3.000 φορτηγά κυρίως από την Ουκρανία παρέμειναν ακινητοποιημένα στην πολωνική πλευρά των συνόρων σήμερα το πρωί, εξαιτίας ενός δεκαήμερου και πλέον αποκλεισμού των Πολωνών οδηγών φορτηγών, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

🇪🇺✖️🇺🇦 Road transport unions from some EU countries demand the European Commission cancels advantages granted to Ukrainian hauliers at EU entry points. Nearly 3,000 trucks on Ukraine's borders with Poland are affected, causing significant delays. Neighboring countries join the… pic.twitter.com/ZjG5t3gGeA November 19, 2023

Οι Πολωνοί οδηγοί νωρίτερα μέσα στον μήνα, έκλεισαν τους δρόμους σε τρεις συνοριακές διαβάσεις με την Ουκρανία, διαμαρτυρόμενοι κατά της κυβερνητικής απραξίας για τις ζημιές που έχουν υποστεί από ξένους ανταγωνιστές, μετά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

