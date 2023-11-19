DW: Κάθε τρία λεπτά στη Γαλλία, ένα παιδί δέχεται σεξουαλική επίθεση! – Σοκάρουν τα στοιχεία

Τα πρόσφατα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση στη Γαλλία είναι κάτι παραπάνω από σοκαριστικά. Κάθε τρία λεπτά στη Γαλλία, ένα παιδί δέχεται σεξουαλική επίθεση, και κάθε χρόνο η μάστιγα της αιμομιξίας αγγίζει 160.000 παιδιά. Επίσης, κάθε πέντε μέρες, ένα παιδί πεθαίνει στο οικογενειακό του περιβάλλον…

Τα στοιχεία δίνει από το 2015 η Ανεξάρτητη Επιτροπή για Θέματα Αιμομιξίας και Σεξουαλικής Βίας σε παιδιά, γνωστής ως «Ciivise», με αποστολή τη συλλογή μαρτυριών και προτάσεις λύσεων.

Από 27.000 μαρτυρίες που συνέλεξε τη διετία, 21-22, μόνο το 8% των παιδιών είχε θετική αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή τα άκουσαν, τα πίστεψαν και τα φρόντισαν. «Δημιουργούμε μια κοινωνία, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν με τραύματα», και εάν δεν έχουν την αναγκαία υποστήριξη είναι πιθανό να αναπτύξουν μακροχρόνια προβλήματα όπως «εθισμό στα ναρκωτικά, αλκοολισμό, διατροφικές διαταραχές, παραβατικότητα ή ανεξήγητες παθογένειες», καταγγέλλει η Ciivise.

Επομένως, μια κρατική καμπάνια αντιμετώπισης του προβλήματος επιβάλλεται πλέον, υπογραμμίζει η αρμόδια για την προστασία της παιδικής ηλικίας, Γραμματέας, Σαρλότ Κόμπελ. Η ενδοοικογενειακή σεξουαλική βία αποτελεί τον πρώτο στόχο της καμπάνιας που ανήγγειλε. Παράλληλα, προτείνει την ενίσχυση μαθημάτων εκπαίδευσης για τη σεξουαλικότητα και τη συναισθηματική ζωή, σε σχολεία, κολέγια και λύκεια, με, τουλάχιστον, τρεις ετήσιες συνεδρίες.

Κάθε συνεδρία είναι προσαρμοσμένη στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών. Άμεσα και έως το τέλος του 2023 θα οργανωθούν «αίθουσες ακρόασης» σε όλα τα παιδιατρικά τμήματα των νοσοκομείων, καθώς και μια γενική «πλατφόρμα πληροφοριοδότησης» για επικοινωνία και εγρήγορση.

