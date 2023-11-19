Ο 34χρονος Μάθιου Αντόνιο Ζακρζέφκσι που παρουσιαζόταν ως «νταντά» σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδικάστηκε σε 705 χρόνια φυλάκιση αυτή την εβδομάδα για κακοποίηση 16 ανήλικων αγοριών ηλικίας 2 έως 12 ετών.

Ακόμη καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και 8 μήνες για παρουσίαση πορνογραφικού υλικού σε 17χρονο αγόρι.

Η πρώτη υπόθεση ήρθε στο φως τον Μάιο του 2019, όταν ένα ζευγάρι που είχε προσλάβει τον 34χρονο μέσω μιας από τις ιστοσελίδες του είχε αγγίξει ακατάλληλα τον 8χρονο γιο τους, είπαν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το law and crime, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε άλλα 11 θύματα στη Νότια Καλιφόρνια που χρονολογούνται από το 2014.

Συνελήφθη το 2019

Ο 34χρονος συνελήφθη το 2019 σε αεροδρόμιο ενώ κατέβαινε από διεθνή πτήση.

Καταδικάστηκε για 34 κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένων άσεμνων πράξεων με ανήλικο κάτω των 14 ετών, προφορική συνεύρεση παιδιού κάτω των 10 ετών, κατοχή παιδικής πορνογραφίας, χρήση ανηλίκου για σεξουαλικές πράξεις, διακίνηση πορνογραφίας σε ανήλικο και απόπειρα άσεμνης πράξης με ανήλικο κάτω των 14 ετών, ανέφεραν οι αρχές.

«Ένα τέρας μεταμφιεσμένο»

«Τέρας μεταμφιεσμένο», χαρακτήρισαν τον Ζακρζέφκσι οι γονείς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι έζησαν τα παιδιά τους στα χέρια του 34χρονου εκφράζοντας την οργή τους. «Του αξίζει η θανατική ποινή. Παρακαλώ μην δείξετε κανένα έλεος σε αυτό το ζώο», δήλωσε στο ABC η γιαγιά δύο θυμάτων.

Ενώ άλλοι γονείς δήλωσαν πως νιώθουν ενοχές που προσέλαβαν αυτόν τον άνθρωπο για να προσέχει τα παιδιά τους. «Θα αντιμετωπίζω ενοχές για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε μια μητέρα και πρόσθεσε «Πρόσλαβα νταντά μόνο μια φορά στη ζωή μου και δυστυχώς επέλεξα αυτό το κτήνος».

Η εισαγγελέας Τζούλιετ Όλιβερ αποκάλυψε ότι ο Ζακρζέφσκι είχε ένα «ολόκληρο βιβλίο» για παιδεραστία στον υπολογιστή του και είχε βιντεοσκοπήσει τα περισσότερα από τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του.

Πηγή: skai.gr

