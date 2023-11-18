Χαμάς: Τουλάχιστον 80 νεκροί από τον βομβαρδισμό στο καταυλισμό της Τζαμπάλια

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο περισσότερων των 80 ανθρώπων από δύο πλήγματα του ισραηλινού στρατού κατά του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια, στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, που τελεί υπό την διαχείριση του ΟΗΕ.

Το πρώτο πλήγμα στον καταυλισμό κτύπησε το σχολείο αλ-Φαχούρα, όπου βρισκόταν μεγάλος αριθμός ασθενών, γιατροί και άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και βρέθηκαν εκεί εγκλωβισμένοι λόγω των συγκρούσεων.

Το δεύτερο πλήγμα κτύπησε κατοικία του καταυλισμού της Τζαμπάλια και σκότωσε 32 μέλη της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους 19 παιδιά, ανακοίνωσε το υπουργείο της Χαμάς δίνοντας στην δημοσιότητα λίστα με τα ονόματα της οικογένειας Αμπού Χαμπάλ.

Ούτε ο ισραηλινός στρατός, ούτε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες Unrwa δεν σχολίασαν τους ισχυρισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Την χθεσινή νύκτα, ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε την Χαν Γιούνες σκοτώνοντας 26 ανθρώπους, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Νάσερ της πόλης που βρίσκεται στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

