Την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια ανακοίνωσε το IDF, λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό σε σχολείο του προσφυγικού καταυλισμού στην Τζαμπάλια.

Όπως ανακοινώθηκε, η 36η Μεραρχία θα ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις στη Ζεϊτούν και η 162η μεραρχία στην Τζαμπάλια.

«Συνεχίζεται η επέκταση των επιχειρήσεων σε γειτονιές της πόλης ντης Γάζας, με στόχο τους τρομοκράτες και την καταστροφή των υποδομών της Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF.

Πηγή: skai.gr

