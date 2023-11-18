Λογαριασμός
Ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει τις χερσαίες επχειρήσεις του στη Γάζα: «Μπαίνει» σε Ζεϊτούν και Τζαμπάλια

H 36η Μεραρχία θα ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις στη Ζεϊτούν και η 162η μεραρχία στην Τζαμπάλια

IDF

Την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια ανακοίνωσε το IDF, λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό σε σχολείο του προσφυγικού καταυλισμού στην Τζαμπάλια.

Όπως ανακοινώθηκε, η 36η Μεραρχία θα ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις στη Ζεϊτούν και η 162η μεραρχία στην Τζαμπάλια.

«Συνεχίζεται η επέκταση των επιχειρήσεων σε γειτονιές της πόλης ντης Γάζας, με στόχο τους τρομοκράτες και την καταστροφή των υποδομών της Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσανατολικό Λωρίδα της Γάζας Χαμάς IDF
