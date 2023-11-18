Λογαριασμός
Al Jazeera: Το Ισραήλ βομβάρδισε σχολείο σε προσφυγικό καμπ στην Τζαμπάλια - Φόβοι για δεκάδες νεκρούς

Αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρούς - «Υπάρχουν νεκροί παντού και οι διασώστες προσπαθούν να μεταφέρουν τους τραυματισμένους», αναφέρει ο ανταποκριτής του Al Jazeera - Ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει τις χερσαίες επχειρήσεις σε Ζεϊτούν και Τζαμπάλια

Γάζα

Φόβοι για δεκάδες νεκρούς μετά από βομβαρδισμό σε σχολείο σε προσφυγικό καμπ στη βόρεια Γάζα, στην περιοχή της Τζαμπάλια, εκφράζουν διεθνείς οργανώσεις.

Όπως αναφέρει το αραβαβικό δίκτυο Al Jazeera, υπάρχουν τουλάχιστον 50 νεκροί από το πυραυλικό κτύπημα στο σχολείο al-Fakhoora, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Άλλες αναφορές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών ακόμη και στους 200.

Την είδηση αναφέρει και το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο επικαλείται πηγή του στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις αναφορές, μέσα στο σχολικό συγκρότημα υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, που είχαν βρει καταφύγιο μετά την αποχώρησή τους από την πόλη της Γάζας.

Δείτε βίντεο από το σημείο (ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ): 

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του Al Jazeera, «υπάρχουν νεκροί παντού και οι διασωστικές ομάδες προσπαθούν να ,μεταφέρουν τους τραυματισμένους σε ασφαλές σημεία».

