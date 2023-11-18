Σπάνια μια ολιγόωρη επίσκεψη αρχηγού κράτους έχει προκαλέσει τόσο θόρυβο, όσο η χθεσινή επίσκεψη-αστραπή του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο.

Και μπορεί η κοινή συνέντευξη Τύπου Ερντογάν-Σολτς να ήταν θυελλώδης, με αιχμηρές αναφορές του Τούρκου προέδρου στο Ολοκαύτωμα και τις «ενοχές» της Γερμανίας, οι οποίες υπαγορεύουν μέχρι σήμερα την στάση της προς το Ισραήλ, ωστόσο στο τετ α τετ των δύο ηγετών και στο δείπνο που ακολούθησε φαίνεται ότι υπήρξε σύγκλιση των δύο πλευρών σε ορισμένα σημεία.

Παρά την ολομέτωπη επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ (χωρίς να αμφισβητεί ωστόσο χθες, τουλάχιστον σε επίπεδο διατυπώσεων, την κρατική υπόσταση του Ισραήλ) φαίνονται ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε τρία σημεία ως προς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa: στην αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης, την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η Γερμανία πιέζει για επιστροφές μεταναστών

Σύμφωνα με γερμανικές κυβερνητικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το dpa, στο καυτό πεδίο του μεταναστευτικού ο Όλαφ Σολτς ζήτησε από τον Ταγίπ Ερντογάν να δεχθεί πίσω στην Τουρκία απορριφθέντες αιτούντες άσυλο. Ταυτόχρονα τέθηκε στο τραπέζι των συζητήσεων η δημιουργία ενός «ανθεκτικού μηχανισμού» καθώς και μιας «κοινής ομάδας εργασίας» που θα δουλέψει στο πεδίο αυτό, με στόχο τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο ζήτημα -αυτό δηλαδή της αντιμετώπισης της δευτερογενούς μετανάστευσης προς τη Γερμανία και της γερμανικής επιδίωξης για επίσπευση των επιστροφών στις χώρες πρώτης υποδοχής- είχε υπογραμμιστεί από γερμανικής πλευράς και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις αρχές της εβδομάδας στο Βερολίνο.

Έπαινοι Σολτς για την ελληνοτουρκική προσέγγιση

Κύκλοι της γερμανικής κυβέρνησης μιλώντας στο dpa κάνουν επίσης λόγο για συμφωνία ως προς την εκπαίδευση ιμάμηδων στη Γερμανία και όχι στη συνέχιση της αποστολής τους από την Τουρκία. Η Γερμανία προσέφερε επίσης στήριξη στην Τουρκία για την αποκατάσταση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις πληγείσες από τον σεισμό του Φεβρουαρίου περιοχές.

Ερντογάν-Σολτς συμφώνησαν μεταξύ άλλων να συνεχίσουν την άσκηση πίεσης στη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ ο Όλαφ Σολτς φέρεται να ζήτησε ακόμη την επίσπευση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που εκκρεμεί στην Τουρκία για επικύρωση του αιτήματος της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα όμως ο καγκελάριος Σολτς φέρεται να επαίνεσε και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, με φόντο την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου και ως συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης Μητσοτάκη στο Βερολίνο.

Δήμητρα Κυρανούδη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.