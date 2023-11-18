Πρόεδρος Βόρειας Μακεδονίας: Δεν εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ

Στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ δεν πρόκειται να υπάρξει απόφαση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς η χώρα δεν έχει προχωρήσει στην τροποποίηση του Συντάγματός της δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφσκι.

«Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο, δεδομένου ότι έχουμε την προϋπόθεση (σ.σ. τροποποίηση του Συντάγματος) που έχει τεθεί στο ευρωπαϊκό διαπραγματευτικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να το εκπληρώσουμε, αυτό είναι προφανές. Στο μεταξύ, δυστυχώς, λόγω της αδιάλλακτης στάσης της αντιπολίτευσης, δεν έχει αλλάξει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει θετική απόφαση για εμάς στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου», σημείωσε ο Στέβο Πεντάροφσκι, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις.

Ο Πεντάροφσκι ανέφερε η αρνητική αυτή εξέλιξη δεν πρόκειται να αποσταθεροποιήσει τη Βόρεια Μακεδονία, όμως, όπως επισήμανε μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις διεθνοτικές σχέσεις.

Απαραίτητος όρος για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη Βόρεια Μακεδονία είναι η τροποποίηση του Συντάγματός της, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Η Βουλγαρία, το περασμένο διάστημα παρεμπόδιζε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ λόγω ανοιχτών εθνικών, γλωσσικών και ιστορικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, γεγονός που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των Σκοπίων.

Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2022, οι δύο χώρες κατέληξαν σε μία συμφωνία, στη βάση μιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η Σόφια θα άρει το βέτο που έχει θέσει για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι η Βόρεια Μακεδονία θα προχωρήσει σε τροποποίηση του Συντάγματός της, με τη συμπερίληψη σε αυτό του βουλγαρικού λαού που ζει στη χώρα.

Η συμφωνία αυτή προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης της Βόρειας Μακεδονίας, του δεξιού VMRO-DPMNE, το οποίο έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε μία τέτοια τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας.

Κατά της συμφωνίας αυτής και κατ΄επέκταση κατά της τροποποίησης αυτής του Συντάγματος τάσσεται και το 70% των πολιτών σλαβικής καταγωγής της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αλβανικής εθνικής καταγωγής τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του Συντάγματος.

Για την τροποποίηση του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας απαιτείται πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή, την οποία η κυβέρνηση στα Σκόπια και τα κόμματα που υποστηρίζουν τη συμφωνία με τη Βουλγαρία δεν διαθέτουν στην παρούσα φάση.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε то 2021 στη Βόρεια Μακεδονία, οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις το 0,2% του πληθυσμού της χώρας (συνολικά 3.500 άτομα), στοιχείο το οποίο η επίσημη Σόφια αμφισβητεί και θεωρεί ότι το ποσοστό των Βούλγαρων στη Βόρεια Μακεδονία είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.

