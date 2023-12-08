Χαμάς: Το Ισραήλ βομβάρδισε ένα ιστορικό τέμενος Ομάρι στη Γάζα

Η Χαμάς ανέφερε σήμερα ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το μεσαιωνικό τέμενος Ομάρι της Γάζας, το παλαιότερο και μεγαλύτερο τέμενος στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο, με το παλαιστινιακό κίνημα να κάνει λόγο για ένα «ειδεχθές, βάρβαρο έγκλημα».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από μέσα ενημέρωσης της Χαμάς στη Γάζα και τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως δείχνουν μεγάλες ζημιές στο τέμενος, με πεσμένους τοίχους και στέγες και μια τεράστια ρωγμή στο κάτω μέρος του πέτρινου μιναρέ.

The Israeli military bombed the oldest and biggest mosque in the Gaza Strip.



The Great Omari Mosque is a historical monument which was built between 5 and 7 AD.



They are annihilating Gaza, its people abd its history. pic.twitter.com/hagRpUw8no — Marwa Fatafta مروة فطافطة (@marwasf) December 8, 2023

Δημοσιογράφοι του Reuters από τη Γάζα αναγνώρισαν ότι ο μιναρές στη φωτογραφία είναι αυτός του τεμένους Ομάρι.

Και το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera επαλήθευσε ότι οι φωτογραφίες είναι του τεμένους.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις ζημιές στο τέμενος.

Το τέμενος Ομάρι πήρε το όνομά του από τον δεύτερο χαλίφη του Ισλάμ, Ομάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

