Viral έχει γίνει η απίστευτη αντίδραση ενός κοριτσιου στις ΗΠΑ που στα 16α γενέθλια της (sweet 16) γονείς της της έκαναν δώρο ένα ολοκαίνουριο αμάξι Tesla αντί για μία ροζ Mercedes Benz που είχε ζητήσει!

Η 16χρονη αντικρίζει το δώρο της και οργισμένη βάζει τις φωνές στην μητέρα της, που την ακούει έκπληκτη. Αντιθέτως, ο μικρός της αδελφός χοροπηδάει ενθουσιασμένος δίπλα της και της φωνάζει «μπες στο αυτοκίνητο!».

Girl is upset that she received a Tesla for her 16th birthday gift pic.twitter.com/jSpWlGt070 — Crazy Clips (@crazyclipsonly) December 7, 2023

Η 16χρονη μόλις βλέπει το αυτοκίνητο λέει:

«Τι είναι αυτό; Σου είπα τόσες φορές ότι δεν θέλω Tesla και εσύ μου πήρες Tesla. Δεν θέλω να φορτίζω το αυτοκίνητο για να βγω βόλτα. Ήθελα ροζ Mercedes αλλά συ μου πήρες αυτό το παλιοαυτοκίνητο (!!!!). Τα χειρότερα sweet sixteen του κόσμου. Πάρ’το πίσω» φωνάζει εκνευρισμένη η νεαρή εορτάζουσα.

Η μητέρα της προσπαθεί να της πει κάτι σαν «αυτό είναι καλύτερο από Mercedes» και «νομίζω ότι είσαι αχάριστη» αλλά η 16χρονη την παρατάει σύξυλη και εξαφανίζεται μέσα στο σπίτι...

Πηγή: skai.gr

