Συνάντηση Σάντσεθ – Όρμπαν με στόχο να ανοίξουν οι πόρτες της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συζήτησε με τον Ούγγρο ομόλογό του Βίκτορ Όρμπαν σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Μεταξύ όσον συζήτησαν ήταν και η πιθανή ένταξη του Κιέβου, την οποία ο Όρμπαν αντιτίθεται ως «πρόωρη».

Η μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει την εξέταση της ένταξης της Ουκρανίας και αρκετών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, θα αποτελέσει «επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα» για ολόκληρη την ήπειρο, δήλωσε ο Σάντσεθ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Όρμπαν.

«Η διεύρυνση (της ΕΕ) είναι μια επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία για την Ευρώπη», έγραψε ο Ισπανός Πρωθυπουργός στο X.

Ο Σάντσεθ πιστεύει ότι η Μαδρίτη, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους, θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να «κινηθεί προς την κατεύθυνση της συναίνεσης μεταξύ των 27 (εταίρων της ΕΕ) και να διατηρήσει την οικονομική και στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή».

«Η υπεράσπιση μιας διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Όρμπαν επανέλαβε την απροθυμία του να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία.

«Εάν δεν γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της ένταξης της Ουκρανίας, ας μην αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε το θέμα», σχολίασε ο Ούγγρος ηγέτης σε δηλώσεις του στο δημόσιο ραδιόφωνο Kossuth, προσθέτοντας ότι πριν εγκρίνει την ένταξη της Ουκρανίας, «θα χρειαζόμασταν πρώτα μια στρατηγική συμφωνία με το Κίεβο», σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων από τη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με τον Όρμπαν, διάφορα προβλήματα σχετικά με την Ουκρανία καθιστούν επί του παρόντος αδύνατη την ένταξη στην ΕΕ.

«Δεν γνωρίζουμε πόσο μεγάλο είναι το έδαφός της και πόσο μεγάλος είναι ο πληθυσμός της, καθώς η Ρωσία έχει καταλάβει μέρος της χώρας», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο Όρμπαν τόνισε επίσης ότι η θέση της Ουγγαρίας «δεν είναι το βέτο», καθώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εν όψει μιας απόφασης, η οποία δεν υπάρχει ακόμη για την Ουκρανία.

Ο Σάντσεθ, από την άλλη, ο οποίος ταξίδεψε στο Κίεβο τον περασμένο Ιούνιο κατά την έναρξη της προεδρίας της ΕΕ, έχει καταστήσει σαφές πολλές φορές ότι υποστηρίζει «σθεναρά» τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Επίσης, στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της Γρανάδας, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στη νότια ισπανική πόλη, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευσή του προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποστηρίξει την «ευρωπαϊκή πορεία» της Ουκρανίας.

Η τελευταία σύνοδος του φετινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 14-15 Δεκεμβρίου.

Κατά τη συνάντηση στη βελγική πρωτεύουσα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στη Γάζα, τη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον προϋπολογισμό του μπλοκ έως το 2027.

