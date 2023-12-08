Έντονη ήταν η αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμεντ Στάγιεχ, ο οποίος ανέφερε ότι η Χαμάς θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εταίρος στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει Χαμάς, θα την εξαλείψουμε», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «το γεγονός ότι αυτή είναι η πρόταση της Παλαιστινιακής Αρχής ενισχύει μόνο την πολιτική μου άποψη: Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν είναι η λύση».

Μιλώντας στο Bloomberg στο γραφείο του στη Δυτική Όχθη την Πέμπτη, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός , Μοχάμαντ Σταγιέχ, είπε ότι η καλύτερη έκβαση της σύγκρουσης θα ήταν να γίνει η Χαμάς μικρότερος εταίρος υπό την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, βοηθώντας στην οικοδόμηση ενός νέου ανεξάρτητους κράτους που θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Η Χαμάς πριν από τις 7 Οκτωβρίου είναι άλλο πράγμα και μετά είναι άλλο», είπε ο Σταγιέχ, ένας 65χρονος οικονομολόγος που διευθύνει την Παλαιστινιακή Αρχή υπό τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς από το 2019. «Εάν είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία και να αποδεχτούν την πολιτική πλατφόρμα της PLO, τότε θα υπάρχει χώρος για συζήτηση. Οι Παλαιστίνιοι δεν πρέπει να διχάζονται».

Πηγή: skai.gr

