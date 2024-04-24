Το Ισραήλ "προχωράει" με μια επίθεση στη Χαμάς στη Ράφα, τη μοναδική πόλη της Λωρίδας της Γάζας στην οποία δεν έχει γίνει ακόμη χερσαία επίθεση στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και έξι μήνες, και θα εργαστεί ώστε να μην πληγούν οι Παλαιστίνιοι εκεί, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Εξάλλου υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας δήλωσε σήμερα στο Reuters πως ο ισραηλινός στρατός έκανε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για να καταλάβει τη Ράφα και μπορεί να ξεκινήσει την επιχείρηση μόλις λάβει την έγκριση της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

