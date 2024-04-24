Απαντήσεις από το Ισραήλ για τους ομαδικούς τάφους στη Γάζα ζητεί ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε σήμερα "απαντήσεις" από τις ισραηλινές αρχές μετά την ανακάλυψη ομαδικών τάφων μέσα στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας.

"Θέλουμε απαντήσεις", δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. "Θέλουμε αυτό να αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς και διαφανούς έρευνας".

Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι σε επαφή με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους σε σχέση με τις βαθιά ανησυχητικές αναφορές για ομαδικούς τάφους που βρέθηκαν στη Γάζα.

"Οι αναφορές αυτές είναι βαθιά ανησυχητικές", δήλωσε ο Σάλιβαν κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. "Είμαστε σε επαφή σε πολλαπλά επίπεδα με την ισραηλινή κυβέρνηση. Θέλουμε απαντήσεις. Θέλουμε να καταλάβουμε ακριβώς τί συνέβη", συμπλήρωσε.

