Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμφάνισε συμπτώματα που συνδέονται με μολυσμένο νερό ύστερα από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων αργά χθες, δεν ανέφερε τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που επηρεάστηκαν ή τι είδους θεραπεία έλαβαν.

Έχει υπάρξει «πολύ περιορισμένος αριθμός περιπτώσεων που εμφάνισαν κάποια συμπτώματα που δείχνουν ότι επηρεάστηκαν από το ακάθαρτο νερό», και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε το υπουργείο.

Δεν διευκρίνισε με τι ακριβώς είχε μολυνθεί το νερό.

Τα ΗΑΕ επλήγησαν από βροχοπτώσεις ρεκόρ στις 16 Απριλίου, με αποτέλεσμα ορισμένες γειτονιές στο Ντουμπάι και άλλες πόλεις να πλημμυρίσουν.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες αυτές.

