Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο πλησιάζει στα όρια της κατάρρευσης και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, βρέθηκε μπροστά σε μια εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη δίνοντας συνέντευξη στον πολύ γνωστό δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν.

Ηλικιωμένοι ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση να παραμένουν στα ράντζα για πολλές ώρες χωρίς να τους επισκέπτεται ούτε νοσοκόμα… Μηχανήματα που μένουν από… μπαταρία και δεν επιδιορθώνονται. Καρδιοπαθείς που μεταφέρονται μέσα στα άγρια μεσάνυχτα γιατί δεν υπάρχουν ασθενοφόρα.

Στο βίντεο που έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ, ο δημοφιλής παρουσιαστής άδραξε την ευκαιρία της συνέντευξης που του παραχωρούσε ο πρωθυπουργός για να του παρουσιάσει τη δραματική ιστορία της 79χρονης μητέρας του, η οποία υπέστη καρδιακή προσβολή πριν τρεις μήνες.

Μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο όπου αφού την εξέτασαν, της είπαν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο καρδιολογικό τμήμα σε νοσοκομείο στο Μπράιτον.

Όμως, ασθενοφόρο βρέθηκε ώρες μετά, τα… μεσάνυχτα, όταν κι έγινε η μεταφορά της ηλικιωμένης που - κατά ευτυχή συγκυρία - τη συνόδευε η κόρη της. Η Οδύσσειά της στο Βρετανικό ΕΣΥ μόλις ξεκινούσε…

Στο νοσοκομείο του Μπράιτον, τοποθετήθηκε σε ένα ράντζο σε ένα διάδρομο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όπου παρέμεινε για σχεδόν 7 ώρες μαζί με άλλους 35-40 ασθενείς, κυρίως ηλικιωμένους. Το μόνιτορ καταγραφής καρδιακών σφυγμών έμεινε από… μπαταρία (!) και κανείς δεν φρόντισε να το αντικαταστήσει.

Για 3-4 ώρες δεν τους επισκέφθηκε καν νοσοκόμα κι αν εκείνη ήταν τυχερή που είχε την κόρη της στο πλευρό της, για τους υπόλοιπους ασθενείς η κατάσταση ήταν δραματική καθώς δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Οι κραυγές πόνου των ασθενών δημιουργούσαν σκηνικό που συναντάται μόνο σε καιρό πολέμου, εξομολογήθηκε η 79χρονη στο γιο της, σημειώνοντας ότι δεν μπορούσε καν να φανταστεί όσα έβλεπε.

Βεβαίως, από την ώρα που εισήχθη στο καρδιολογικό τμήμα, η θεραπεία που δέχθηκε ήταν παγκόσμιου επιπέδου και σε 36 ώρες η κατάστασή της είχε σταθεροποιηθεί.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος, δείχνοντας στον Βρετανό πρωθυπουργό μια φωτογραφία της μητέρας του στο νοσοκομείο, αξίωσε από τον Ρίσι Σούνακ μια απάντηση για ποιο λόγο παρ’ ολίγον να χάσει τη ζωή της, περιμένοντας ιατρική θεραπεία για ώρες σε ένα φορείο. “Ήταν βράδυ Δευτέρας, δεν ήταν καν Σαββατοκύριακο. Και αυτό δεν έγινε σε μια μεγάλη πόλη, έγινε στο Μπράιτον, όπου υπήρχαν 40 άνθρωποι σε φορεία μόνο σε έναν διάδρομο», του είπε δηλώνοντας σοκαρισμένος με τον Βρετανό πρωθυπουργό να τον κοιτάει εμβρόντητος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.