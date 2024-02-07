Κανένας υποψήφιος δεν κέρδισε στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών που διεξήχθησαν χθες, Τρίτη, στην πολιτεία Νεβάδα, σε ακόμη ένα πισωγύρισμα για την Νίκι Χέιλι, η οποία ωστόσο δεν είχε ουσιαστικά κάποιον αντίπαλο στην εκλογική αυτή διαδικασία άνευ διακυβεύματος λόγω των εκλογικών κανόνων που έχουν υιοθετηθεί από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Τα ψηφοδέλτια με την αναφορά «κανένας από αυτούς τους υποψηφίους» επικράτησαν με 61% αυτών υπέρ της Νίκι Χέιλι (32%), σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν μεταξύ των υποψηφίων.

Το αποτέλεσμα αυτό, μολονότι δεν έχει καμία συνέπεια, αποτελεί νέο πισωγύρισμα για την Χέιλι, την μόνη υποψήφια που παραμένει στην κούρσα για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος απέναντι στον Τραμπ. Η πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ έχει ήδη χάσει από τον πρώην πρόεδρο στις προκριματικές στην Άιοβα και το Νιου Χαμσάιρ και δεν δείχνει να είναι σε θέση να τον νικήσει στις 24 Φεβρουαρίου στην πολιτεία της οποίας ήταν κυβερνήτρια, τη Νότια Καρολίνα.

Στις προκριματικές των Ρεπουμπλικανών στη Νεβάδα δεν υπήρχε διακύβευμα λόγω των περίπλοκων εκλογικών κανόνων που έχουν υιοθετηθεί από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ουσιαστικά δεν χρησιμεύουν στην επιλογή των 26 αντιπροσώπων της πολιτείας που θα μετάσχουν στην εκλογή του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τον Λευκό Οίκο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί θα επιλεγούν αύριο, Πέμπτη, σε caucus, τοπικές συνελεύσεις που διεξάγονται σε σχολεία, γυμναστήρια και άλλους χώρους, στις οποίες η Χέιλι δεν θα συμμετάσχει και στις οποίες ο Τραμπ είναι ο μόνος από τους βασικούς υποψηφίους.

Δυσνόητο σύστημα

Το δυσνόητο αυτό σύστημα, που προκαλεί σύγχυση στους ψηφοφόρους, οφείλεται σε διαφωνίες ανάμεσα στις αρχές της Νεβάδα και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η πολιτεία αυτή στις δυτικές ΗΠΑ, που φιλοξενεί την πρωτεύουσα των καζίνο, το Λας Βέγκας, είχε επιλέξει το 2021 να αλλάξει το εκλογικό της σύστημα και να εγκαταλείψει τα παραδοσιακά της caucus για τις προκριματικές εκλογές, οι οποίες επιτρέπουν την επιστολική ψήφο.

Ωστόσο σε μια χώρα στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αμφισβητεί την ήττα του στις προεδρικές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν, η επιστολική ψήφος αποτελεί αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας που την παρομοιάζουν με κομπίνα για τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επέλεξε να διατηρήσει τα caucus, στα οποία είναι υποχρεωτική η ψήφος με φυσική παρουσία.

Αποφάσισε επίσης ότι μόνον το αποτέλεσμα των συνελεύσεων αυτών θα μετρήσει για το χρίσμα, απαγορεύοντας έτσι στους υποψηφίους των χθεσινών προκριματικών να μετάσχουν στα caucus που θα γίνουν αύριο. Ως αποτέλεσμα, η Χέιλι δεν θα είναι υποψήφια στις συνελεύσεις αυτές.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατηγορήθηκε ότι ευνοεί με την απόφασή του τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ψηφοφόροι του οποίου είναι πιο πιθανόν να προσέλθουν.

Τη Δευτέρα ο διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας της Χέιλι δήλωσε ότι η διαδικασία που επελέγη από την Νεβάδα είναι «στημένη υπέρ του Τραμπ».

Νικητής ήδη στην Άιοβα και το Νιου Χαμσάιρ, ο Τραμπ μπορεί να συντρίψει την Χέιλι στις αρχές Μαρτίου στην «Σούπερ Τρίτη», κατά την οποία κρίνονται 15 πολιτείες, καθιστώντας το προβάδισμά του ανυπέρβλητο σε περίπτωση νίκης του.

Χωρίς να αναμένει αυτήν την επιβεβαίωση, ο Τραμπ θεωρείται ήδη στην πραγματικότητα ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, τόσο από το ίδιο το κόμμα του όσο και από τον σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου, τον Τζο Μπάιντεν.

Οι επόμενες προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών θα γίνουν στην Νότια Καρολίνα. Αν και η πρώην κυβερνήτριά της έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται στο δικό της γήπεδο, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ήττα.

Η άρνησή της να εγκαταλείψει τον αγώνα εκνευρίζει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιεί συχνά προσβολές με ρατσιστικούς υπαινιγμούς εναντίον της και χρησιμοποιεί το πλήρες όνομά της, Νιμαράτα, για να υπενθυμίζει ότι προέρχεται από οικογένεια μεταναστών.

Παρόμοια στρατηγική είχε χρησιμοποιήσει και κατά του Μπαράκ Ομπάμα, όταν αναφερόταν σε αυτόν με το δεύτερο όνομά του, το Χουσέιν, κατηγορώντας τον ψευδώς ότι δεν είναι νόμιμος πρόεδρος διότι έχει γεννηθεί εκτός ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν καταφέρεται κατά του Τραμπ

Προκριματικές διεξήχθησαν επίσης για τους Δημοκρατικούς στην Νεβάδα. Σε αυτές νίκησε ο Μπάιντεν.

Νωρίτερα χθες, ο νυν πρόεδρος καταφέρθηκε κατά του προκατόχου του, κατηγορώντας τον ότι θέλει να τορπιλίσει το σχέδιο προϋπολογισμού που περιλαμβάνει μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής, για την οποία φαινόταν ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων στη Γερουσία.

Ο συμβιβασμός αυτός δείχνει να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με τον Μπάιντεν να το αποδίδει αυτό σε πιέσεις του Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου.

Η εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου για τον Λευκό Οίκο προβλέπεται αμφίρροπη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκονται στήθος με στήθος και αφήνουν να φανεί ότι η πλειονότητα των Αμερικανών δεν ενθουσιάζεται με την ιδέα ενός νέου εκλογικού ματς ανάμεσα στους δύο πολιτικούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Νεβάδα είναι μία από τις λίγες πολιτείες που θα κρίνουν το μέλλον της χώρας. Το 2020 ο Μπάιντεν επικράτησε στην πολιτεία αυτή με μικρή διαφορά, προηγούμενος κατά 33.000 ψήφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.